Германия будет строить СПГ-терминалы

Германия построит два СПГ-терминала, заявил на специальной сессии Бундестага канцлер Германии Олаф Шольц.

Как сообщает Gasunie, оператор энергетической инфраструктуры в Нидерландах и Германии, один из проектов – в Брунсбюттеле – реализуют они.

Второй терминал, по данным Offshore energy, планируется построить в Вильгельмсхафене.

По информации Gasunie, переговоры с правительством Германии по вопросам строительства находятся в финальной стадии, собственно к строительству компания рассчитывает приступить до конца этого года. Помимо сжиженного природного газа, терминал сможет также принимать «зеленый» водород.

Отметим, что в Европе действуют 34 терминала СПГ, в Германии нет ни одного. Весь СПГ транспортируется в соседние страны – Нидерланды и Бельгию, в том числе порт Зебрюгге, через который работает, в частности «Новатэк», который отгружает сжиженный природный газ с проекта «Ямал СПГ» для перегрузки на конвенциальные газовозы на терминале Fluxis.