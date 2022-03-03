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Германия будет строить СПГ-терминалы
03.03.2022

Германия будет строить СПГ-терминалы

    • Германия построит два СПГ-терминала, заявил на специальной сессии Бундестага канцлер Германии Олаф Шольц.

    Как сообщает Gasunie, оператор энергетической инфраструктуры в Нидерландах и Германии, один из проектов – в Брунсбюттеле – реализуют они.

    Второй терминал, по данным Offshore energy, планируется построить в Вильгельмсхафене.

    По информации Gasunie, переговоры с правительством Германии по вопросам строительства находятся в финальной стадии, собственно к строительству компания рассчитывает приступить до конца этого года. Помимо сжиженного природного газа, терминал сможет также принимать «зеленый» водород.

    Отметим, что в Европе действуют 34 терминала СПГ, в Германии нет ни одного. Весь СПГ транспортируется в соседние страны – Нидерланды и Бельгию, в том числе порт Зебрюгге, через который работает, в частности «Новатэк», который отгружает сжиженный природный газ с проекта «Ямал СПГ» для перегрузки на конвенциальные газовозы на терминале Fluxis.


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