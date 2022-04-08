Финляндия и Эстония соображают плавучий СПГ-терминал на двоих

Министерство финансов Финляндии поручило газотранспортной компании Gasgrid Finland Oy изучить возможности и провести переговоры об аренде плавучего СПГ-терминала (FSRU) в сотрудничестве с эстонским оператором газораспределительной сети Elering AS. Проект предполагается реализовать в кратчайшие сроки, сообщается на портале финского министерства окружающей среды.

По словам CEO Elering AS Таави Вескимяги, в течение последних месяцев велись переговоры с различными участниками рынка в регионе с тем, чтобы «найти решение для снижения рисков, связанных с газовыми потоками из России». В итоге было решено использовать МГП Balticconnector – газопровод-интерконнектор, соединяющий газотранспортные системы Финляндии и Эстонии.

В Финляндии и Эстонии ведется строительство СПГ-причалов. В Финляндии рассчитывают запустить плавучий терминал до начала зимы, если же это не удастся сделать из-за того, чтоб строительные работы будут не завершены, терминал начнет работать в Эстонии.