Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Финляндия и Эстония соображают плавучий СПГ-терминал на двоих
08.04.2022

Финляндия и Эстония соображают плавучий СПГ-терминал на двоих

    • Министерство финансов Финляндии поручило газотранспортной компании Gasgrid Finland Oy изучить возможности и провести переговоры об аренде плавучего СПГ-терминала (FSRU) в сотрудничестве с эстонским оператором газораспределительной сети Elering AS. Проект предполагается реализовать в кратчайшие сроки, сообщается на портале финского министерства окружающей среды.

    По словам CEO Elering AS Таави Вескимяги, в течение последних месяцев велись переговоры с различными участниками рынка в регионе с тем, чтобы «найти решение для снижения рисков, связанных с газовыми потоками из России». В итоге было решено использовать МГП Balticconnector – газопровод-интерконнектор, соединяющий газотранспортные системы Финляндии и Эстонии.

    В Финляндии и Эстонии ведется строительство СПГ-причалов. В Финляндии рассчитывают запустить плавучий терминал до начала зимы, если же это не удастся сделать из-за того, чтоб строительные работы будут не завершены, терминал начнет работать в Эстонии.


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    13.01.2022
    Все порты Финляндии, 11 месяцев 2021 года: контейнерооборот снизился на 5%
    По итогам 11 месяцев 2021 года суммарный контейнерооборот всех портов Финляндии составил 1,299 млн […]
    2021КонтейнерооборотФинляндия
    0
    18.02.2022
    Ростех будет проектировать СУДС для СПГ-терминала в Мурманске
    Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех выполнит работы по проектированию инфраструктуры перегрузочного комплекса сжиженного природного газа […]
    АрктикаМурманскПроектированиеРостех
    0
    29.03.2022
    Германия намерена снизить зависимость от российских нефти и угля
    В ближайшие недели, по газу – к середине 2024 года
    ГерманияСПГ-терминал
    0
    19.01.2022
    Лидеры Финляндии, 2021 год: все три порта в минусе
    Суммарный оборот контейнеров трех крупнейших контейнерных портов Финляндии по итогам 2021 года снизился на […]
    2021КонтейнерооборотФинляндия
    0
    08.02.2022
    Все порты Финляндии, итоги 2021: контейнерооборот сократился на 5,7%
    Суммарный контейнерооборот всех портов Финляндии по итогам 2021 года составил 1,41 млн TEU – […]
    2021КонтейнерооборотФинляндия
    0
    03.03.2022
    Германия будет строить СПГ-терминалы
    Германия построит два СПГ-терминала, заявил на специальной сессии Бундестага канцлер Германии Олаф Шольц. Как […]
    ГерманияСПГ-терминал
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    08.04.2022 «Евросиб» увеличил объемы и выручку в контейнерном сегменте
    08.04.2022 Maersk по-прежнему обгоняет MSC
    07.04.2022 Контейнерооборот Каспийского бассейна в феврале 2022 года снизился 2%
    07.04.2022 Оборот мировых контейнерных линий, 2 месяца 2022
    07.04.2022 Железнодорожные контейнеры, 3 месяца 2022: перевозки автомобилей и комплектующих сократились
    05.04.2022 TOP-5 речных портов Китая по контейнерообороту в январе-феврале 2022 года
    Госрегулирование Показать всё
    06.04.2022 Транспортный комплекс защитят от санкций
    04.04.2022 Про китайскую монополию на производство контейнеров
    01.04.2022 Правительство сняло запрет на экспорт семян зерновых и кукурузы
    01.04.2022 Экспорт российского газа за рубли
    01.04.2022 Экспорт масличных и продуктов их переработки ограничат
    31.03.2022 Легализован параллельный импорт
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти