Klaipėdos nafta распределила газовые мощности на 4 квартал

Klaipedos nafta, оператор Клайпедского терминала сжиженного природного газа, завершил ежегодную процедуру распределения мощностей терминалов СПГ на период с 1 октября по 31 декабря 2022 года. По информации KN, пять компаний из Литвы, Эстонии и Польши зарезервировали мощности дегазации терминала СПГ. На 4 квартал этого года забронировано в общей сложности 9,66 тераватт-часа (ТВтч).

Для того, чтобы услуги терминала были доступны как можно большему количеству клиентов, мощности терминала СПГ были выделены в соответствии с Правилами использования терминала сжиженного природного газа, обсужденными с рынком и утвержденными регулятором. Эти правила предусматривают, что один пользователь терминала не может забронировать более половины выделенной мощности терминала. Если потребность превышает объем выделяемых ресурсов, применяется принцип пропорциональности, уточнили в Klaipedos nafta.

«Общее количество полученных заявок на дегазационные мощности СПГ составило 36,9 ТВтч, то есть в четыре раза больше предложения. Поэтому, согласно новым правилам, мощности распределялись пропорционально, приоритет отдавался компаниям, которые пользовались услугами СПГ-терминала в последние три года», – сказала руководитель по коммерции предприятия Klaipėdos nafta Юргита Шилинскайте-Венсловене.

Ожидается, что с 1 октября до конца года терминал СПГ в Клайпеде примет 10 крупных партий СПГ, которые доставят газовозы вместимостью 138 тыс. кубометров.

Мощности терминала были выделены на относительно короткий период времени – последний квартал этого года, так как газовый год будет выровнен с календарным годом следующего года в соответствии с предусмотренными поправками к Правилам использования терминала сжиженного природного газа.

Klaipedos nafta планирует объявить бронирование на 2023 год, а также рассмотрит возможность резервирования мощностей на более длительный срок – 5 или 10 лет. Эта опция позволит клиентам СПГ-терминалов заранее планировать поставки СПГ, тем самым обеспечив свои потребности без сбоев.

Фото: Klaipedos nafta