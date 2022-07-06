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Uniper начинает строить первый в Германии СПГ-терминал
06.07.2022

Uniper начинает строить первый в Германии СПГ-терминал


    • Uniper получил разрешение на ускоренное начало строительства первого в Германии СПГ-терминала в Вильгельмсхафене – Wilhelmshaven LNG.

    Разрешение выдано Государственным управлением по надзору за торговлей города Ольденбурга, сообщается на сайте Uniper. На основании выданного документа компания может начать строительство СПГ-терминала, морской и береговой инфраструктуры, а также газопровода протяженностью порядка 30 км, соединяющего плавучую регазификационную установку и газотранспортную сеть Open Grid Europe (OGE).

    Официальная дата начала строительства – 4 июля 2022 года. Ввод объекта в эксплуатацию планируется зимой 2022-2023 года.

    Мощность терминала составит 7,5 млрд кубометров газа в год. «Это примерно 8,5% годового спроса Германии», — отмечают в Uniper.

    На втором этапе, до 2025 года, компания планирует расширить терминал и ввести дополнительные объекты по перевалке аммиака и других альтернативных видов газа.

    Фото: Uniper


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