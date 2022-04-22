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«Владелец заводов, газет, пароходов…»
22.04.2022

«Владелец заводов, газет, пароходов…»


    • Контейнерный перевозчик CMA CGM предлагает 92 млн долларов за контрольный пакет акций французской ежедневной газеты «La Provence», пишет TradeWinds со ссылкой на сообщения французских СМИ. Если предполагаемая сделка состоится, то CMA CGM будет владеть долей в 89%.

    «Предложение CMA CGM превышает годовой оборот издания, который составляет 76 млн долларов, и, по некоторым данным, превышает предложение единственного конкурента – «NJJ Presse Sud», холдинга, который контролируется французским медиапредпринимателем Ксавье Ньелем», — сообщает TradeWinds.

    Помимо прямого приобретения акций, CEO CMA CGM Родольф Сааде также «пообещал дополнительно инвестировать 37 млн долларов, чтобы привести газету в порядок».

    Контрольный пакет акций «La Provence», тираж которой в 2020 году составлял 80 тыс. экземпляров, должен быть продан согласно судебному решению после смерти в прошлом году бывшего владельца французского медиамагната Бернара Тапи.

    «CMA CGM не сразу ответила на запрос комментария или уточнения, поступила ли заявка от компании или лично от Сааде, который открыто заявил о своем желании инвестировать в газету, — пишет TradeWinds. – В начале апреля в интервью французской ежедневной газете «Le Monde» Сааде спросили о причинах его интереса, он ответил: «Не ищите никаких сложных причин. Я читаю «La Provence», и она мне нравится. Эта газета продается со скидкой, поэтому я ее покупаю».


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