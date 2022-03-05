CMA CGM увеличил прибыль в 2021 году в 10 раз

CMA CGM опубликовал основные операционные и финансовые показатели за 4 квартал и весь 2021 год.

Итоги 4 квартала

Объем перевозок по итогам 4 квартала составил 5,44 млн TEU, на 4,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Выручка по группе выросла на 91,2% до 17,53 млрд долларов, показатель EBITDA – в 3,7 раза до 8,2 млрд долларов. Чистая прибыль составила 6,7 млрд долларов, в 6,6 раза выше, чем годом ранее.

В сегменте шиппинга выручка увеличилась в 2 раза до 14,23 млрд долларов, EBITDA – в 3,9 раза до 8 млрд долларов.

В сегменте логистики выручка выросла на 61,5% до 3,45 млрд долларов, EBITDA – на 51,8% до 230 млн долларов.

Итоги 2021 года

Объем перевозок по итогам 2021 года составил 22,04 млн TEU, на 5% больше, чем за 2020 год.

Выручка по группе выросла на 78% до 55,98 млрд долларов, показатель EBITDA – в 3,8 раза до 23,1 млрд долларов. Чистая прибыль составила 17,9 млрд долларов, в 10,2 раза выше, чем годом ранее.

В сегменте шиппинга выручка увеличилась на 88,5% до 45,29 млрд долларов, EBITDA – в 4,1 раза до 22,1 млрд долларов.



В сегменте логистики выручка выросла на 46,9% до 10,9 млрд долларов, EBITDA – на 43,6% до 882 млн долларов.



Фото: CMA CGM