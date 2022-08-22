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В порт Охотск доставлен первый груз для реконструкции самого северного аэропорта Хабаровского края
22.08.2022

В порт Охотск доставлен первый груз для реконструкции самого северного аэропорта Хабаровского края


    • В морской порт Охотск прибыл буксир «Восток» с баржей «БПМ-106»  (судовладелец АО «Хабаровский речной торговый порт»). Барже-буксирный состав прошел транзитом через акваторию порта Охотск и разгрузился у причала №1 колхоза им. Ленина, сообщает пресс-служба Росморречфлота.

    Компания «УК «Киран — Уголь» доставила строительную автотехнику (экскаваторы, бульдозеры, краны, катки), контейнеры с оборудованием и первые 76 железобетонных плит весом 4,2 тонны каждая для укладки на реконструируемой взлетно-посадочной полосе аэропорта Охотск. Общий вес доставленного груза составил 600 тонн.

    Реконструкцию аэропорта проводит ООО «Строительная компания №1» (Белгород») в рамках исполнения государственного заказа. Всего для реализации проекта будет необходимо  доставить 2 тыс. штук железобетонных плит. «Строительство (реконструкция) взлетно-посадочного полотна самого северного аэропорта Хабаровского края – Охотска позволит принимать современные скоростные авиалайнеры большего размера. Это сэкономит время нахождения пассажиров самолетов в воздухе, улучшит комфорт перелетов, сделает менее зависимым от суровых погодных условий и «приблизит» Охотск к столице Хабаровского края», – говорится в пресс-релизе.

    Реконструкция аэропорта началась в январе этого года. Работы завершатся в конце 2024 года. Общая стоимость проекта – около 3,5 млрд рублей. Средства на реконструкцию выделены федеральным центром по программе «Развитие транспортной системы» и Комплексному плану модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.

    Фото: Росморречфлот


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