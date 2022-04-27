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ТЛК «Южноуральский» может стать опорным терминалом "входа"для консолидации грузов из Китая
27.04.2022

ТЛК «Южноуральский» может стать опорным терминалом «входа»для консолидации грузов из Китая

    • Генеральный директор Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) Евгений Дитрих посетил площадку транспортно-логистического комплекса (ТЛК) «Южноуральский» с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером. Делегация ознакомилась с работой объекта, обсудила текущие вопросы и пути развития ТЛК.

    Как сообщает пресс-служба ГТЛК, «Южноуральский» является частью ведомственного проекта «Транспортно-логистические центры». В настоящий момент в состав объекта входит складской комплекс класса «А», контейнерный терминал вместимостью порядка 10 тыс. TEU, железнодорожная и инженерно-коммунальная инфраструктура, оснащенная современным оборудованием и техникой.

    Ключевым преимуществом ТЛК «Южноуральский» является его географическое положение, благодаря которому ТЛК может выступить в качестве опорного терминала «входа» для консолидации грузов с территории Северо-Западной и Центральной части Китая и их дальнейшей доставки конечным грузополучателям в Российской Федерации, а также стать распределительным центром для Челябинска, Екатеринбурга, Уфы, Тюмени, Перми и Самары. Кроме того, поставки через ТЛК «Южноуральский» обеспечивают значительное снижение времени нахождения грузов в пути, по сравнению с альтернативными маршрутами через Забайкальск, Гродеково, Наушки, а также морскими маршрутами.

    В 2021 году на базе контейнерного терминала ТЛК были успешно реализованы первые отправки экспортных грузов в КНР, в том числе медного концентрата и свинца.

    «В текущей экономической и геополитической ситуации ТЛК «Южноуральский» приобретает особое стратегическое значение. Комплекс позволит обеспечить бесперебойную торговлю с Китаем напрямую через Казахстан без использования Суэцкого канала, а также расширение торговли и логистических цепочек с дружественными странами Центральной Азии, в том числе с Казахстаном, Узбекистаном, Таджикистаном», — отметил генеральный директор ГТЛК Евгений Дитрих.

    «У ТЛК «Южноуральский» есть серьезные перспективы по расширению возможностей. Сегодняшняя геополитическая ситуация этому способствует. Общий объем перевозки грузов можно увеличить минимум в три раза. Кроме того, на территории ТЛК можно организовать производство контейнеров, сейчас это очень востребованная продукция. А вместе с созданием Особой экономической зоны, учитывая наличие всей необходимой инфраструктуры, ТЛК может стать не только логистическим и транспортным хабом, но и производственной площадкой. Это комплексное решение, которое позволит нам стать таким федеральным хабом, способным оптимизировать различную логистику, создавать новые возможности для других регионов и, соответственно, для других предприятий, не только Челябинской области. Уверен, что мы вместе с коллегами сможем все эти задачи решить», — прокомментировал губернатор региона А. Текслер.

    Е.Дитрих и А. Текслер также обсудили дальнейшее развитие транспортно-логистического комплекса. В горизонте до 2030 года рассматривается возможность строительства новых складов, создания открытых площадок для хранения грузов, расширения железнодорожной и автомобильной инфраструктуры, приобретения собственных современных средств механизации для организации погрузочно-разгрузочных работ, дооборудования терминального комплекса.

    Выход на 100% загрузку контейнерного терминала запланирован на 2025-2030 год.

    Также стороны обсудили освоение перспективных участков ТЛК «Южноуральский», в частности, возможность создания предприятия по производству контейнеров. Согласно экспертной оценке на текущий момент отечественное производство контейнеров составляет порядка 10 тыс. TEU в год при текущей потребности отечественных операторов около 25 тыс. TEU. Строительство завода в Челябинской области позволит частично решить проблему с дефицитом контейнеров и замены импорта зарубежной тары.

    Фото: сайт ТЛК «Южноуральский»


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