Росгранстрой заключил контракты на реконструкцию 12 погранпереходов

В сентябре-октябре этого года федеральное учреждение заключило контракты на реконструкцию 12 пунктов пропуска через государственную границу РФ, сообщает пресс-служба Росгранстроя.

Так, по трем автомобильным пунктам пропуска на границе с Финляндией (Торфяновка в Ленинградской области, Люття и Вяртсиля в Республике Карелия) заключены контракты на проведение проектно-изыскательских работ на реконструкцию.

По другим 9 автомобильным пунктам пропуска, из которых 5 расположены на границе с Казахстаном (Бугристое в Челябинской области, Илек и Маштаково в Оренбургской области, Караузек в Астраханской области, Озинки в Саратовской области), один на границе с Абхазией (Адлер в Краснодарском крае); два на границе с Польшей (Багратионовск и Мамоново (Гроново) в Калининградской области) и один на границе с Литвой (Чернышевское в Калининградской области) заключены контракты на реконструкцию «под ключ».

Особенностью контрактов этого типа является то, что проектирование и строительно-монтажные работы по объекту выполняет одна подрядная организация. Такой подход позволяет сократить сроки реализации проекта на 3-5 месяцев и повысить уровень контроля за ходом работ, уточняют в Росгранстрое.

До конца года 2022 года планируется заключить еще 17 контрактов на реконструкцию пунктов пропуска.

Завершение работ по всем объектам намечено на 2024-2026 годы.

Фото: портал Южный Урал