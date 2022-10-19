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Росгранстрой заключил контракты на реконструкцию 12 погранпереходов
19.10.2022

Росгранстрой заключил контракты на реконструкцию 12 погранпереходов

    • В сентябре-октябре этого года федеральное учреждение заключило контракты на реконструкцию 12 пунктов пропуска через государственную границу РФ, сообщает пресс-служба Росгранстроя.

    Так, по трем автомобильным пунктам пропуска на границе с Финляндией (Торфяновка в Ленинградской области, Люття и Вяртсиля в Республике Карелия) заключены контракты на проведение проектно-изыскательских работ на реконструкцию.

    По другим 9 автомобильным пунктам пропуска, из которых 5 расположены на границе с Казахстаном (Бугристое в Челябинской области, Илек и Маштаково в Оренбургской области, Караузек в Астраханской области, Озинки в Саратовской области), один на границе с Абхазией (Адлер в Краснодарском крае); два на границе с Польшей (Багратионовск и Мамоново (Гроново) в Калининградской области) и один на границе с Литвой (Чернышевское в Калининградской области) заключены контракты на реконструкцию «под ключ».

    Особенностью контрактов этого типа является то, что проектирование и строительно-монтажные работы по объекту выполняет одна подрядная организация. Такой подход позволяет сократить сроки реализации проекта на 3-5 месяцев и повысить уровень контроля за ходом работ, уточняют в Росгранстрое.

    До конца года 2022 года планируется заключить еще 17 контрактов на реконструкцию пунктов пропуска.

    Завершение работ по всем объектам намечено на 2024-2026 годы.

    Фото: портал Южный Урал


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