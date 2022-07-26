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На МТК «Север – Юг» завершена реконструкция станции Гумрак
26.07.2022

На МТК «Север – Юг» завершена реконструкция станции Гумрак

    • 26 июля в Волгограде завершилась реконструкция станции Гумрак, которая является развязкой двух стратегически важных транспортных коридоров: Кузбасс – порты Азово-Черноморского бассейна и международного транспортного коридора «Север – Юг», сообщается на сайте РЖД.

    По видеосвязи старт движению поездов дали министр транспорта РФ Виталий Савельев, генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

    Пропускная способность станции увеличена практически вдвое – на 53 грузовых поезда в сутки (до 126 составов), а участковая скорость Гумракского узла повышена на 6 км/ч. В ходе проекта были построены железнодорожный тоннель, виадук, новая железнодорожная ветка для грузовых поездов и новый электрифицированный соединительный путь протяженностью 1,2 км.

    «Этот проект – очередной успех в деле развития транспортной инфраструктуры не только Волгоградской области, но и всего Поволжья. Он расширяет возможности международных транспортных коридоров, прежде всего, маршрута «Север – Юг», – подчеркнул глава Минтранса. – В условиях кардинальных изменений логистики последних месяцев коридор приобретает для нашей страны стратегическое значение. Он становится одним из основных маршрутов доставки грузов».

    «Реализованные в ходе инвестиционного проекта транспортно-логистические решения позволяют существенно повысить скорость и эффективность грузоперевозочного процесса, а значит – укрепить экспортно-импортный потенциал Волгоградской области и России в целом», – сказал А.Бочаров.

    В РЖД отмечают, что работы шли с опережением графика несмотря на пандемию.

    Фото: скриншот видео Telegram-канала РЖД


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