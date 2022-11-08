Порт Беринговский ждет реконструкция

Главгосэкспертиза России рассмотрела проект и выдала положительное заключение на реконструкцию порта «Беринговский», входящий в территорию опережающего экономического развития (ТОР) с одноименным названием «Беринговский». Как сообщает Главгосэкспертиза, проектную документацию подготовила научно-проектная компания «МОРТРАНСНИИПРОЕКТ».

Как отметил главный эксперт проекта отдела комплексной экспертизы Крымского филиала Главгосэкспертизы России Валерий Овчинников, порт «Беринговский», расположенный в бухте Угольная в Анадырском районе Чукотки, используется для перевалки больших объемов угля, добываемого на месторождении Фандюшкинское поле. Это рейдовый порт, доступный для захода судов с любой осадкой. Он открыт с июля по октябрь, причем в начале летней навигации задействуются ледоколы.

«В настоящее время, – рассказал В.Овчинников, – планируется дальнейшее развитие морского порта «Беринговский» для обеспечения его планируемого грузооборота».

По информации Главгосэкспертизы, реконструкцию порта проведут в два этапа. Во время первого будут образованы акватории ковша и причала №1, также запланировано строительство подходного канала.

Второй этап предусматривает обустройство внутриплощадочных инженерных сетей, навигационного обеспечения и транспортной безопасности.

Кроме того, будут реконструированы оградительный мол и причалы №№3, 4 и 5. Планируется строительство очистных сооружений ливневых стоков, временных твердых покрытий и цементобетонного покрытия, обеспечивающих сбор ливневых стоков в местах движения и стоянки транспортных средств.

После реконструкции грузооборот по углю «Беринговского» составит 2 млн тонн в год. Порт сможет принимать до 85 судов в год.

Справка SeaNews: По данным онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, по итогам 9 месяцев 2022 года грузооборот ООО «Порт Угольный», являющегося основной стивидорной компанией порта «Беринговский», составил 591,2 тыс. тонн. По сравнению с уровнем января-сентября прошлого года грузопоток через порт снизился на 15,9%. Основным грузом является уголь. Также «Порт Угольный» переваливает небольшие объемы контейнерных грузов.

Фото: as-sib.com