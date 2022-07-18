Правительство расширяет ТОРы на Дальнем Востоке

Границы территории опережающего развития (ТОР) «Камчатка» будут расширены за счёт включения дополнительных земельных участков и части акватории Авачинской губы. Соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Решение позволит создать условия для запуска новых инвестиционных проектов, отмечается в сообщении пресс-службы правительства.

На новой территории планируется строительство горно-обогатительного комбината на базе месторождения Кумроч, находящегося на территории Усть-Камчатского муниципального района, и создание судоремонтного предприятия в Петропавловске-Камчатском.

Ожидается, что реализация этих проектов позволит привлечь в регион почти 22 млрд рублей частных инвестиций и создать более 1,3 тыс. новых рабочих мест.

Также согласно постановлению правительства, будут расширены границы ТОР «Николаевск» в Хабаровском крае и ТОР «Свободный» в Амурской области.

В ТОР «Николаевск» инвестор планирует модернизировать морской порт в посёлке Охотск. Вложения составят 140 млн рублей.

В «Свободном» будет построен комплекс сжижения природного газа. Планируемый объём инвестиций — более 1,1 млрд рублей.

Документы будет опубликованы позже.

Фото: Росморпорт