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Правительство расширяет ТОРы на Дальнем Востоке
18.07.2022

Правительство расширяет ТОРы на Дальнем Востоке


    • Границы территории опережающего развития (ТОР) «Камчатка» будут расширены за счёт включения дополнительных земельных участков и части акватории Авачинской губы. Соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

    Решение позволит создать условия для запуска новых инвестиционных проектов, отмечается в сообщении пресс-службы правительства.

    На новой территории планируется строительство горно-обогатительного комбината на базе месторождения Кумроч, находящегося на территории Усть-Камчатского муниципального района, и создание судоремонтного предприятия в Петропавловске-Камчатском.

    Ожидается, что реализация этих проектов позволит привлечь в регион почти 22 млрд рублей частных инвестиций и создать более 1,3 тыс. новых рабочих мест.

    Также согласно постановлению правительства, будут расширены границы ТОР «Николаевск» в Хабаровском крае и ТОР «Свободный» в Амурской области.

    В ТОР «Николаевск» инвестор планирует модернизировать морской порт в посёлке Охотск. Вложения составят 140 млн рублей.

    В «Свободном» будет построен комплекс сжижения природного газа. Планируемый объём инвестиций — более 1,1 млрд рублей.

    Документы будет опубликованы позже.  

    Фото: Росморпорт


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