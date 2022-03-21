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21.03.2022

Льготные тарифы на грузоперевозки по Севморпути

    • На перевозку грузов по Северному морскому пути будут установлены льготные тарифы, которые будут субсидироваться из федерального бюджета. Соответствующее постановление от 18 марта 2022 года №397 за подписью премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано на сайте правительства РФ.

    «В условиях внешних антироссийских санкций крайне важно не прекращать активное развитие Северного морского пути. Это безопасные и надёжные маршруты, которые проходят в пределах территориальных вод и исключительной экономической зоны нашей страны», – цитирует пресс-служба правительства выступление М.Мишустина на совещании с вице-премьерами 21 марта.

    Речь идёт о каботажных перевозках между портами Санкт-Петербург и Мурманск и регионами Дальнего Востока. Каждый год на субсидирование таких перевозок из федерального бюджета будет выделяться по 560 млн рублей. Деньги будут направляться компаниям-перевозчикам на компенсацию недополученных из-за льготных тарифов доходов, а также расходов, связанных с заходами судна в порты.

    В правительства рассчитывают, что такая мера сделает перевозку грузов по Северному морскому пути более выгодной и востребованной для грузоотправителей, поможет в решении вопросов северного завоза грузов, позволит увеличить грузопоток по этому направлению и будет способствовать достижению показателей, установленных указом президента.

    Напомним, согласно Указу Президента 2018 года «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», грузопоток по Севморпути к 2024 году должен быть увеличен до 80 млн тонн.


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