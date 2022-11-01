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Сухогруз «Спарта II» передислоцировался из Новороссийска в Балтийск
01.11.2022

Сухогруз «Спарта II» передислоцировался из Новороссийска в Балтийск


    • Универсальный сухогруз «Спарта II» передислоцирован из Новороссийска в Балтийск для дальнейшей работы на контейнерной линии между Санкт-Петербургом и Калининградом. Это сделано с целью усиления флотилии ООО «Оборонлогистика», обеспечивающей доставку грузов в Калининградскую область, сообщает компания.

    По информации «Оборонлогистики», универсальный сухогруз «Спарта II» класса Ro-Ro/Lo-Lo благодаря своей конструкции может перевозить любые типы грузов различного целевого назначения. Длина судна составляет 121,7 м, ширина – 18,7 м. Судно имеет грузовой трюм и палубы для размещения контейнеров и накатной техники.

    Наличие судовых кранов грузоподъемностью по 60 тонн каждый и кормовой грузовой рампы позволяет осуществлять грузообработку вертикальным и горизонтальным способом.

    При максимальной загрузке «Спарта II» имеет следующие характеристики:

    дедвейт – 8000 тонн;

    осадка – 7 м.

    скорость – 11 узлов.

    Эксплуатация и организация загрузки судна осуществляется специалистами «Оборонлогистики».

     

    Фото: ООО «Оборонлогистика»


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