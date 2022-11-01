Сухогруз «Спарта II» передислоцировался из Новороссийска в Балтийск

Универсальный сухогруз «Спарта II» передислоцирован из Новороссийска в Балтийск для дальнейшей работы на контейнерной линии между Санкт-Петербургом и Калининградом. Это сделано с целью усиления флотилии ООО «Оборонлогистика», обеспечивающей доставку грузов в Калининградскую область, сообщает компания.

По информации «Оборонлогистики», универсальный сухогруз «Спарта II» класса Ro-Ro/Lo-Lo благодаря своей конструкции может перевозить любые типы грузов различного целевого назначения. Длина судна составляет 121,7 м, ширина – 18,7 м. Судно имеет грузовой трюм и палубы для размещения контейнеров и накатной техники.

Наличие судовых кранов грузоподъемностью по 60 тонн каждый и кормовой грузовой рампы позволяет осуществлять грузообработку вертикальным и горизонтальным способом.

При максимальной загрузке «Спарта II» имеет следующие характеристики:

дедвейт – 8000 тонн;

осадка – 7 м.

скорость – 11 узлов.

Эксплуатация и организация загрузки судна осуществляется специалистами «Оборонлогистики».

Фото: ООО «Оборонлогистика»