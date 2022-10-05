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Морская поставка подсанционных грузов для Калининграда будет субсидироваться
05.10.2022

Морская поставка подсанционных грузов для Калининграда будет субсидироваться

    • 5 октября 2022 года Росморречфлот открыл прием заявок на получение субсидии для осуществления морских перевозок «подсанционных» грузов в (из) Калининградскую область.

    Цель введения механизма субсидирования в том, чтобы конечные цены на социально значимые товары и грузы там не были дороже, чем в период до введения ограничений на сухопутный транзит. Перечень товаров определяют сами власти Калининградской области, поясняет федеральное агентство.

    Об «отборе российских организаций с целью получения субсидии на возмещение расходов на осуществление ими морских перевозок грузов, включенных в реестр номенклатуры грузов, для которых в условиях внешнего санкционного воздействия возникла необходимость при перевозке в (из) Калининградскую область использовать морской участок пути, по льготной комплексной тарифной ставке морских перевозок грузов, говорится в объявлении, опубликованном на сайте Росморречфлота.

    Срок приема заявок с 09:00 мск 05.10.2022 по 08:59 мск 11.10.2022, далее по 14.10.2022 период рассмотрения заявок и определения победителей отбора.

    Результаты отбора должны быть обнародованы в течение двух дней, после чего в семидневный срок с победителями будут заключены соглашения.

    Отмечается, что результаты отбора должны быть обнародованы в течение двух дней, после чего в семидневный срок с победителями будут заключены соглашения.

    Правительство РФ утвердило распоряжение о выделении в этом году Росморречфлоту из резервного фонда 1,377 млрд рублей для субсидирования морских грузовых перевозок в Калининградскую область. Предполагается, что по льготному тарифу суммарно в обе стороны до конца декабря должно быть перевезено порядка 900 тыс. тонн грузов.

    Фото: Росморречфлот

     


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