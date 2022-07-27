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Енисейское пароходство перестроило работу из-за обмеления Енисея
27.07.2022

Енисейское пароходство перестроило работу из-за обмеления Енисея


    • В связи с ограничением сбросов воды с Красноярской ГЭС гарантированная глубина судового хода на Енисее значительно уменьшилась, и сейчас на отрезке до впадения в Енисей Ангары местами достигает всего 2 м вместо 2,8 м согласно утвержденным и согласованным нормативам. В сложившихся условиях работа грузового флота «Енисейского речного пароходства» скорректирована, сообщают в компании.

    «Такой уровень воды в Енисее уже фиксировался ранее – в 2012 году. Проанализировав опыт 10-летней давности и будучи заранее предупрежденными о планируемом ограничении сброса воды, мы своевременно внесли коррективы в работу грузового флота. Сейчас на участке от Красноярска до Лесосибирска работают мелкосидящие буксировщики, а баржи, сухогрузные теплоходы и танкеры загружаются примерно на 2/3. В Лесосибирском порту суда догружаются либо грузы перегружаются в крупнотоннажный флот, который заблаговременно был выведен из Красноярска», – сказала генеральный директор «Норникель-ЕРП» Ольга Ксанф.

    Помимо этого, часть грузов, которые планировалось получать и отгружать на воду в Красноярском речном порту, была переадресована в Лесосибирский порт, который является дочерним обществом ЕРП, туда он поступает по железной дороге.

    «Имеющихся в Лесосибирском порту причалов, техники и оборудования достаточно, чтобы справиться с возросшим объемом грузопереработки. Штат грузового района увеличен на 40 человек за счет привлечения сотрудников из других подразделений», – сказал начальник грузового района Лесосибирского порта Сергей Спирин.

    Всего в навигацию 2022 года Енисейское речное пароходство планирует перевезти более 3 млн тонн грузов, основной объем из которых – для нужд «Норникеля».

    ЕРП уже выполнило перевозки в рамках «северного завоза» в Эвенкийский муниципальный район по Нижней и Подкаменной Тунгуске, доставило грузы в поселки на реках Сым и Совречка, а также на Ванкор и Сузун по реке Большая Хета.

    В настоящее время работы ведутся в соответствии с графиком, подчеркнули в пароходстве.

    Фото: сайт Енисейского речного пароходства


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