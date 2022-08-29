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Первая в 2022 году партия негабаритного оборудования для Амурского ГХК
29.08.2022

Первая в 2022 году партия негабаритного оборудования для Амурского ГХК


    • На временный причал на реке Зея недалеко от города Свободного прибыли баржи с первой в 2022 году партией крупногабаритного и тяжеловесного оборудования для Амурского газохимического комплекса. На борту речного судна – 26 позиций. Это конвекционные модули печей пиролиза, а также емкостное оборудование. Оборудование предназначено для установки пиролиза будущего комплекса, сообщает пресс-служба предприятия.

    Для разгрузки барж на временном причале будут задействованы два крана грузоподъемностью 1,3 тыс. и 750 тонн. Оборудование перегрузят на платформенные прицепы высокой грузоподъемности для транспортировки до места монтажа на строительной площадке.

    При весе от 100 до 150 тонн длина каждого модуля составляет около 20 м, ширина – около 4 м.

    Всего в навигацию 2022 года на строительную площадку Амурского ГХК должны доставить 160 единиц крупногабаритных и тяжеловесных грузов, а также вспомогательное оборудование для установки пиролиза Амурского ГХК. Общий вес грузов составит более 13,2 тыс. тонн.

    В операциях по транспортировке негабаритов задействовано 4 морских судна. Барже-буксирные составы в течение навигации суммарно выполнят 17 рейсов.

    В Амурском ГХК отмечают, что в навигацию этого года на строительную площадку предприятия прибудет «сердце» установки пиролиза — один из самых больших в мире компрессоров пирогаза мощностью 93,4 МВт. «Это 126 988 лошадиных сил, что сопоставимо по мощности с дальнемагистральным самолетом Boeing 777 или мощностью 150-ти гоночных болидов «Формулы-1», – уточняют на предприятии.

    Самым тяжелым грузом текущей навигации станут три бойлера высокого давления весом по 400 тонн каждый. Это оборудование предназначено для выработки пара для технологических и вспомогательных нужд производства. В частности, бойлеры используются для привода паровых турбин компрессоров и насосов.

    Также в настоящий момент ведется работа по подготовке к отгрузке технологического оборудования для полимерных установок Амурского ГХК.

    Установка пиролиза предназначена для переработки углеводородного сырья – этановой, пропановой и бутановой фракций (СУГ), поступающих на Амурский ГХК с Амурского газоперерабатывающего завода. После процесса пиролиза они станут ценными продуктами нефтегазохимии – этиленом и пропиленом. Суммарный объем вырабатываемого этилена и пропилена составит 2,7 млн. тонн в год.

    Печи пиролиза — основное оборудование, где происходит термическое разложение углеводородного сырья на компоненты. Происходит этот процесс при температуре 850 градусов по Цельсию, что почти в два раза жарче поверхности Венеры. На Амурском ГХК будут работать девять печей пиролиза: восемь основных и одна — резервная.

    Фото: Амурский ГХК

     

     


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