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Heavylif в Норильске
08.04.2022

Heavylif в Норильске


    • Из Дудинского морского порта на Надеждинский металлургический завод (НМЗ) начали перевозить крупногабаритное оборудование — теплообменные агрегаты для участка производства серной кислоты.

    Как сообщает «Норникель», компания реализует проект «Серная программа», которая предполагает запуск установок по улавливанию выбросов на территории НМЗ и Медного завода. Для реализации проекта потребуется 15 теплообменников; 11 агрегатов уже доставили в Дудинку, еще 4 — на подходе в порт. Первый агрегат уже доставили на «Надежду» по специально организованному транспортному коридору.

    Логистическая компания, которая занимается доставкой теплообменных агрегатов на НМЗ, начала перевозку оборудования с самого маленького агрегата, масса которого составляет более 130 тонн.

    По словам старшего менеджер проектного офиса «Серной программы» Олега Щербаева, для перевозки теплообменников из Дудинки до Норильска (почти 90 км) был подготовлен транспортный коридор. Для этого были перенесены несколько коммунальных, газовых и электрических сетей, а по всему маршруту следования крупногабаритного груза сделаны разъезды для пропуска машин. Кроме того, были дополнительно усилены мостовые сооружения.

    «Чтобы техника не буксовала, сложные обледеневшие участки, подъемы и спуски дудинской дороги были зачищены до асфальта, – рассказал он. – Другими словами, была проведена большая работа». 

    О.Щербаев поделился технологией доставки оборудования. Первую часть маршрута – от морского порта до выезда из Дудинки — 19-метровый груз передвигался на самоходной модульной платформе SPMT; направление и скорость платформы при помощи пульта управления задавал идущий рядом специалист подрядной организации. Максимальная скорость движения составляла 5 км в час — как в среднем при ходьбе.

    Оставшуюся часть маршрута (порядка 70 км по трассе до НМЗ) теплообменник преодолевал на сверхтяжелом тягаче с использованием модульного прицепа. Чтобы не затруднять движение на автодороге, он двигался до строительной площадки «Серной программы» в ночное время со скоростью 15-20 км в час. Перевозка одного теплообменника до пункта назначения заняла около двух суток.

    На площадке «Серной программы» уже все готово для установки крупногабаритного оборудования. Чтобы поместить в цех все 15 теплообменников общей массой около 2700 тонн были смонтированы специализированные грузоподъемные механизмы — Vento-системы. Агрегаты будут устанавливаться в цехе в трех точках, поясняют в «Норникеле». Подъем одного теплообменника займет целый день. К грузоподъемной системе, способной перемещаться по площадке, будет подводиться груз, а затем будет производиться установка. Уникальность системы заключается в том, что она используется именно в ограниченном пространстве, когда нужно поднять груз очень большого веса. Эта система в России новая и обладает достаточно большим коэффициентом полезного действия.

     

    Фото и видео: «Норникель»

     

     


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