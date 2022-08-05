Первая из десяти

На Самусьском судостроительном заводе прошел спуск на воду первой баржи, построенной по заказу Енисейского речного пароходства — логистической «дочки» «Норникеля».

Контракт на постройку 10 несамоходных барж общей стоимостью более 2 млрд рублей был подписан в мае 2021 года, рассказали SeaNews в «Норникеле».

В типовой проект барж (RDB 66.68М) с учетом пожеланий пароходства были внесены корректировки, чтобы суда могли эксплуатироваться и в морских, и в речных условиях. Уменьшение габаритов и веса баржи при сохранении ее грузоподъемности позволит снизить затраты на топливо при буксировке судна. Длина баржи составляет 92 м, доковый вес — 700 тонн, грузоподъемность в речных условиях — 3 тыс. тонн, в морских — 2,5 тыс. тонн.

«Активное наращивание грузопотока увеличивает нашу потребность в новых судах. В этом году грузооборот Енисейского речного пароходства увеличится на 20% по сравнению с 2021 годом, и в дальнейшем рост продолжится. Новые баржи позволят оперативно доставлять на Таймыр большее количество техники, оборудования, контейнеров, труб и других грузов, выполнять перевозки для нужд жилищно-коммунальных хозяйств региона, предприятий металлургической, добывающей и энергетической отраслей», — прокомментировала генеральный директор «Норникель-ЕРП», управляющей организации Енисейского речного пароходства, Ольга Ксанф,.

Самусьский судостроительно-судоремонтный завод должен по контракту передать пароходству две баржи в 2022 году, четыре в 2023-м и еще четыре — в 2024 году.

«Мы работаем с опережением графика и планируем сдать до конца года сразу три баржи. Вторая будет спущена на воду в ближайшие дни, спуск третьей запланирован на сентябрь. После технических испытаний суда будут доставлены по Северному морскому пути в Дудинский порт», — сказал директор Самусьского судостроительно-судоремонтного завода Николай Вдовенко.

Универсальные баржи необходимы «Норникелю» для реализации Серной программы, а также для масштабной программы реновации Норильска, рассчитанной до 2035 года, и других инвестиционных проектов..

Фото: официальный интернет-портал администрации Томской области