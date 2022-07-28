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Судостроительная промышленность Китая лидирует на мировом рынке
28.07.2022

Судостроительная промышленность Китая лидирует на мировом рынке


    • В первом полугодии 2022 года судостроительная промышленность Китая сохранила свою лидирующую позицию в мире, доминируя по трех ключевым показателям: объем производства, объем новых заказов и объем имеющихся заказов, сообщает информационное агентство Xinhua со ссылкой на данные министерства промышленности и информатизации КНР.

    Согласно данным ведомства, в январе-июне этого года объем производства китайских верфей составил 18,5 млн тонн дедвейта, что соответствует 45,2% мирового объема судостроения.

    Объем новых заказов на строительство судов по итогам первого полугодия составил 22,46 млн тонн дедвейта, или 50,8% от общего объема всех новых заказов в мире.

    По состоянию на конец июня заказы китайских судостроительных холдингов выросли на 18,6% до 102,74 млн тонн дедвейта, а доля рынка достигла 47,8%.

    Фото: Xinhua


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