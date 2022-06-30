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СудостроениеRU 2022 в Нижнем Новгороде
30.06.2022

СудостроениеRU 2022 в Нижнем Новгороде

    • СудостроениеRU 2022 — деловое мероприятие, в повестке дня которого рассматриваются наиболее важные вопросы судостроительной отрасли России.

    Организатор: ВИВА КОНСАЛТ

    Партнер деловой программы: Ассоциация «Афанасий Никитин»

    Место и дата проведения: Нижний Новгород, 25 октября, отель Courtyard Marriott.

    В настоящее время отечественное судостроение сталкивается со множеством вызовов. Самые разные внешние факторы от обмеления рек до экономических санкций накладывают свой отпечаток на работу судостроительных и судоремонтных предприятий: меняется спрос на разные типы судов, меняется экономическая составляющая в гражданском судостроении и судоремонте. Кроме того, непростые времена переживают судоходные компании, для которых обновление флота и его эксплуатация в нынешних реалиях становится сложной задачей.

    Судостроительная отрасль развивается и в такой острый период изменений требует оперативных решений и открытого диалога между игроками рынка.

    На конференции СудостроениеRU 2022 ожидаются выступления отраслевых экспертов, дискуссии, а также общение в неформальной атмосфере представителей судостроительных и судоремонтных предприятий, производителей комплектующих, судоходных и лизинговых компаний, проектных организаций и других предприятий отрасли.

    Среди основных вопросов программы:

    • Портфель заказов судостроительных предприятий.
    • Влияние санкций на поставки комплектующих. Импортозамещение.
    • Привлечение инвестиций и кредитные условия для судостроения.
    • Технический и экономический потенциал судостроительных и судоремонтных предприятий.
    • Новые технологии и оборудование в судоремонте и судостроении.

    Получить подробную информацию об условиях участия в конференции можно по
    тел. +7 (958) 197-75-03 либо по адресу info@vivaconsult.ru

    Будем рады видеть Вашу компанию среди участников предстоящей конференции!


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