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Выставка-форум по логистике и коммерческому транспорту Translogistica Ural 2022
16.03.2022

Выставка-форум по логистике и коммерческому транспорту Translogistica Ural 2022


    • Выставка-форум Translogistica Ural состоится в новые даты – 22-24 сентября 2022

    С 22 по 24 сентября 2022 года в Екатеринбурге, МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» состоится ежегодная выставка-форум по логистике и коммерческому транспорту Translogistica Ural.

    Translogistica Ural – это одно из крупнейших на Урале мероприятий для специалистов транспортно-логистической сферы, которое собирает ведущих отраслевых участников из Уральского региона.

    2022 год стал переломным годом для российской экономики. Меняются ориентиры, цепочки поставок и в целом мышление бизнес-сообщества. Активная новостная повестка требует высокой скорости реакции всех звеньев цепочек поставок. В сентябре уже будет возможность осмыслить и обсудить полученный опыт, дать рекомендации.

    В рамках деловой программы Translogistica Ural состоятся:

    • Пленарная сессия «Логистика в России в условиях новой реальности»
    • Автомобильные грузоперевозки
    • ЖД перевозки
    • Возможности логистики последней мили на Урале
    • Пассажирские перевозки
    • Проблемы поиска и подготовки кадров в логистике: от курьера до управленца
    • Обмен опытом по организации сборных грузов: сервисы, партнёры, подводные камни
    • Обзор доступных финансовых инструментов обновления транспорта и техники
    • Как руководителю предприятия оценить работу логистической службы?

    В рамках экспозиции будут представлены:

    • Транспортно-логистические услуги;
    • Информационные технологии для логистики;
    • Складские технологии и оборудование;
    • Коммерческий транспорт и запчасти для его обслуживания.

    Выставка-форум Translogistica Ural традиционно проходит при поддержке Правительства Свердловской области, Министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области, Администрации г. Екатеринбурга.

    График работы выставки-форума:

    22-23 сентября 9.30 – 18.00

    24 сентября 9.30 — 16.00

    В дни работы выставки от станции метро «Ботаническая» до МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» можно будет доехать на бесплатном автобусе (интервал движения – каждые 30 минут).

     

    Подробнее о выставке-форуме – на сайте www.translogistica-ural.ru

    Организаторы выставки-форума – МВК, офис в Екатеринбурге; Уральская логистическая ассоциация

    По всем вопросам, пожалуйста, обращайтесь в дирекцию Translogistica Ural:

    Тел.: +7 (343) 226-04-29

    E-mail: tl-ural@mvk.ru

    Инстаграм: @ translogistica_ural


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