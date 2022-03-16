Выставка-форум по логистике и коммерческому транспорту Translogistica Ural 2022

Выставка-форум Translogistica Ural состоится в новые даты – 22-24 сентября 2022

С 22 по 24 сентября 2022 года в Екатеринбурге, МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» состоится ежегодная выставка-форум по логистике и коммерческому транспорту Translogistica Ural.

Translogistica Ural – это одно из крупнейших на Урале мероприятий для специалистов транспортно-логистической сферы, которое собирает ведущих отраслевых участников из Уральского региона.

2022 год стал переломным годом для российской экономики. Меняются ориентиры, цепочки поставок и в целом мышление бизнес-сообщества. Активная новостная повестка требует высокой скорости реакции всех звеньев цепочек поставок. В сентябре уже будет возможность осмыслить и обсудить полученный опыт, дать рекомендации.

В рамках деловой программы Translogistica Ural состоятся:

Пленарная сессия «Логистика в России в условиях новой реальности»

Автомобильные грузоперевозки

ЖД перевозки

Возможности логистики последней мили на Урале

Пассажирские перевозки

Проблемы поиска и подготовки кадров в логистике: от курьера до управленца

Обмен опытом по организации сборных грузов: сервисы, партнёры, подводные камни

Обзор доступных финансовых инструментов обновления транспорта и техники

Как руководителю предприятия оценить работу логистической службы?

В рамках экспозиции будут представлены:

Транспортно-логистические услуги;

Информационные технологии для логистики;

Складские технологии и оборудование;

Коммерческий транспорт и запчасти для его обслуживания.

Выставка-форум Translogistica Ural традиционно проходит при поддержке Правительства Свердловской области, Министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области, Администрации г. Екатеринбурга.

График работы выставки-форума:

22-23 сентября 9.30 – 18.00

24 сентября 9.30 — 16.00

В дни работы выставки от станции метро «Ботаническая» до МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» можно будет доехать на бесплатном автобусе (интервал движения – каждые 30 минут).

Подробнее о выставке-форуме – на сайте www.translogistica-ural.ru

Организаторы выставки-форума – МВК, офис в Екатеринбурге; Уральская логистическая ассоциация

По всем вопросам, пожалуйста, обращайтесь в дирекцию Translogistica Ural:

Тел.: +7 (343) 226-04-29

E-mail: tl-ural@mvk.ru

Инстаграм: @ translogistica_ural