Пилотный проект международной автомобильной транспортной накладной e-CMR Россия – Беларусь

В конце этого года завершается пилотный проект по внедрению международной автомобильной транспортной накладной e-CMR между Россией и Беларусью. Это первый опыт практической реализации в нашей стране трансграничного электронного обмена международными юридически значимыми электронными документами.

Участникам пилотного проекта пришлось решать множество задач:

Можно ли при реализации пилотного проекта обойтись без участия государственных органов в B2B взаимодействии участников транспортного рынка?

Как учесть интересы различных федеральных органов исполнительной власти и не поссориться с ними?

Как правильно выбрать формат электронного документа: разрабатывать заново или брать готовый, предлагаемый федеральными органами исполнительной власти?

Как подписать разделы электронного документа 3-4 электронными подписями одновременно?

Как применить в электронном документообороте электронные подписи различных государств?

О ходе пилотного проекта и о том, с какими трудностями пришлось столкнуться участникам экспериментальных работ расскажут на Третьей международной конференции «Shipping, Freight & Digital in Shipping: Грузовая индустрия в 2022 году: вызовы и решения», которая пройдет 30 сентября в Петербурге, ведущие российские эксперты – координатор проекта e-CMR Владимир Коростелев и советник генерального директора – начальник удостоверяющего центра ООО «Газинформсервис», эксперт UNNExT Сергей Кирюшкин.

Они поделятся своим опытом и будут готовы ответить на любые вопросы от участников конференции. Регистрируйтесь и приходите!