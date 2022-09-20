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Конференция SHIPPING, FREIGHT & DIGITAL IN SHIPPING. Опыт 2022 – есть первая регистрация!
20.09.2022

Пилотный проект международной автомобильной транспортной накладной e-CMR Россия – Беларусь

    • В конце этого года завершается пилотный проект по внедрению международной автомобильной транспортной накладной e-CMR между Россией и Беларусью. Это первый опыт практической реализации в нашей стране трансграничного электронного обмена международными юридически значимыми электронными документами.

    Участникам пилотного проекта пришлось решать множество задач:

    • Можно ли при реализации пилотного проекта обойтись без участия государственных органов в B2B взаимодействии участников транспортного рынка?
    • Как учесть интересы различных федеральных органов исполнительной власти и не поссориться с ними?
    • Как правильно выбрать формат электронного документа: разрабатывать заново или брать готовый, предлагаемый федеральными органами исполнительной власти?
    • Как подписать разделы электронного документа 3-4 электронными подписями одновременно?
    • Как применить в электронном документообороте электронные подписи различных государств?

    О ходе пилотного проекта и о том, с какими трудностями пришлось столкнуться участникам экспериментальных работ расскажут на Третьей международной конференции «Shipping, Freight & Digital in Shipping: Грузовая индустрия в 2022 году: вызовы и решения», которая пройдет 30 сентября в Петербурге, ведущие российские эксперты – координатор проекта e-CMR Владимир Коростелев и советник генерального директора – начальник удостоверяющего центра ООО «Газинформсервис», эксперт UNNExT Сергей Кирюшкин.

    Они поделятся своим опытом и будут готовы ответить на любые вопросы от участников конференции. Регистрируйтесь и приходите! 


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