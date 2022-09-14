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Корпорация «Технониколь» увеличит выпуск материалов для судостроения в пять раз
14.09.2022

Корпорация «Технониколь» увеличит выпуск материалов для судостроения в пять раз


    • Корпорация «Технониколь» до конца 2022 года намерена вложить более 50 млн руб. в расширение производства судостроительной изоляции. Такой объем инвестиций получит рязанский завод каменной ваты, сообщили SeaNews в корпорации.

    Аналогичную сумму в 2023 году потратит на развитие этого направления завод в Хабаровске. К 2025 году компания планирует увеличить выпуск материалов для судостроения в пять раз. Такое решение было принято корпорацией в связи с растущим потреблением этой продукции.

    По словам руководителя направления «Судостроительная изоляция» Дмитрия Полякова, в 2021 году потребление минеральной изоляции для судостроения увеличилось в два раза по сравнению с 2020. «Мы прогнозируем, что в 2022 этот показатель повысится еще на 50% по сравнению с прошлым годом. Спрос обеспечивают растущие объемы строительства грузовых и пассажирских судов, ледоколов, судов для газо- и нефтедобычи. Большое количество материалов потребуется для судостроительного сектора на Дальнем Востоке», – прокомментировал он.

    Минеральная изоляция для судостроения выпускается на заводах «Технониколь» в Рязани, Хабаровске и Белгороде. В этом году к ним присоединился Челябинск. До конца 2022 рязанское производство будет расширено. Предприятие выкупит здание для размещения цеха по выпуску судостроительной изоляции и установит новую высокотехнологичную линию. Договор на поставку оборудования для нее уже заключен. Аналогичный проект будет реализован на заводе «ТехноНИКОЛЬ Дальний Восток» в Хабаровске в 2023 году.

    Сегодня корпорация производит более 400 видов продуктов для строительства судов и морских нефтегазовых сооружений. Материалы предназначены для тепло- и звукоизоляции, а также огнезащиты инженерных систем и несущих металлических конструкций судов и морских платформ.

    В том числе компания выпускает негорючие плиты и маты для судостроения с малым удельным весом и небольшой толщиной, которые выдерживают большие нагрузки, обладают высокими тепло- и звукозащитными свойствами и соответствуют нормам Международной морской организации IMO, Морского регистра судоходства и Речного регистра России. Производятся плиты, кэшированные стеклотканью, фольмотканью и олефолом для увеличения антивандальных свойств изоляции, а также улучшения звукозащиты, теплопроводности и паропроницаемости. Кэшированная продукция применяется в качестве огнезащиты палуб и переборок с повышенными требованиями к огнестойкости и в тех местах, где изоляция не зашивается, остается открытой или покрывается краской. Материалы поставляются практически во все регионы России: Северо-Западный, Южный, Приволжский, Уральский, Сибирский и Дальневосточный федеральный округа.

    Фото предоставлено пресс-службой «Технониколь»


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