Доставка негабарита для «Щекиноазота» в активной фазе

На промышленной площадке компании «Щекиноазот» продолжается строительство комплекса АмКар по производству аммиака мощностью 525 тыс. тонн в год и карбамида мощностью 700 тыс. тонн в год. Как сообщает объединенная химическая компания,

Строительство комплекса аммиака и карбамида – в разгаре. Китайские специалисты из компании CNCEC в контакте с инженерами производства аммиака и карбамида оперативно решают текущие вопросы строительства и монтажа металлоконструкций и оборудования.

Отмечается, что в октябре-ноябре 2021 года на стройплощадку комплекса доставлены компрессор углекислого газа, компрессоры технологического воздуха, компрессор синтез-газа, компрессор аммиака, оборудование водоподготовки и водооборотного цикла.

На сегодня на строительную площадку доставлено 114 единиц оборудования.

Напомним, что доставка негабарита из Китая на строительную площадку ОХК «Щекиноазот» также осуществлялись и в 2020 году.

В настоящее время в активной фазе находится процесс доставки крупногабаритного оборудования на строительную площадку комплекса по производству аммиака и карбамида.

Фото: ОХК «Щекиноазот»