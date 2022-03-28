Оборудование для турецкой АЭС доставят мультимодальным путем

АО «ЗиО-Подольск», входящее в машиностроительный дивизион Росатома – «Атомэнергомаш», изготовило и отгрузило первый аппарат (барботер) в Турцию для третьего блока АЭС «Аккую».

Как сообщает «Атомэнергомаш», в Турцию на АЭС оборудование доставят комбинированным способом с использованием автомобильного и водного транспорта. С завода на автоприцепе барботер с закладными деталями доставят до порта Санкт-Петербург, где оборудование перегрузят на судно и далее морем в Турцию.

Барботер, входящий в систему компенсации давления реакторной установки, является одним из важных элементов оборудования реакторного острова АЭС. Аппарат изготавливается из аустенитной хромоникелевой стали и предназначен для конденсации пара, поступающего из первого контура реакторного отделения. Масса изделия – 15 тонн, длина – порядка 8 м, диаметр – 2,5 м, высота – 4 м.

Технический проект оборудования разработан специалистами АО ОКБ «Гидропресс», рабочая конструкторская документация – департаментом оборудования атомного машиностроения АО «ЗиО-Подольск», он же осуществляет сопровождение изготовления изделия.

Барботеры «ЗиО-Подольска» эксплуатируется на АЭС «Тяньвань» в Китае, АЭС «Куданкулам» в Индии, на блоках второй очереди Ростовской и Ленинградской атомных станций.

Проект АЭС «Аккую» предусматривает сооружение четырех энергоблоков с реакторами российского дизайна поколения 3+ типа ВВЭР мощностью 1200 МВт каждый (на базе проекта «АЭС-2006»). Строительство первой АЭС в Турции реализуется по модели ВОО (Build – Own – Operate: «строй – владей – эксплуатируй»).

Фото: «ЗиО-Подольск»