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5-я юбилейная конференция «Речные перевозки России»
10.06.2022

5-я юбилейная конференция «Речные перевозки России»

    • 5-я юбилейная конференция «Речные перевозки России 2022» — мероприятие, посвященное конъюнктуре рынка речных грузоперевозок.

     Организатор: ВИВА КОНСАЛТ

    Дата и место проведения: 20 сентября, Волгоград, отель «Южный».

    Приглашаем всех на 5-ю юбилейную конференцию «Речные перевозки России». Мероприятие зарекомендовало себя как важнейшая коммуникативная площадка для представителей транспортной отрасли. ИМЕННО ЗДЕСЬ обсуждаются актуальные вопросы речных перевозок, развития инфраструктуры, и ИМЕННО ЗДЕСЬ встречаются лицом к лицу судоходные компании, грузовладельцы, портовики, логистические компании, судостроители, госорганы, страховые, лизинговые и юридические фирмы, а также другие представители ВВТ и смежных направлений.

    В рамках программы конференции ожидаются доклады ведущих специалистов внутреннего водного транспорта, а также государственных органов. И, конечно же, мы будем отмечать день рождения конференции.

    Среди основных вопросов:

    • Развитие речных портов и терминалов. Перспективы речных и морских малых портов.
    • Навигация 2022. Обзор перевозок зерна, нерудных строительных материалов, металлургической, химической продукции, леса, нефтеналивных и опасных грузов по рекам
    • Гидрологические аспекты навигации.
    • Состояние гидротехнических сооружений. Восстановление и реконструкция шлюзов и другой инфраструктуры водных путей.
    • Развитие международных транспортных маршрутов с участием ВВТ.
    • Логистическое подспорье для перевозок по реке. Создание логистических центров и ОЭЗ.
    • Обзор судостроения в России: темпы и возможности.
    • Привлечение инвестиций в речной транспорт и инфраструктуру.

    Получить подробную информацию об условиях участия в конференции можно по нашему новому

    тел. +7 (958) 19 77 503, на сайте http://river.shipru.ru, либо по адресу info@vivaconsult.ru

    Будем рады видеть Вашу компанию среди участников предстоящей конференции!

     

     

     

     


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