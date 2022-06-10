5-я юбилейная конференция «Речные перевозки России 2022» — мероприятие, посвященное конъюнктуре рынка речных грузоперевозок.

Организатор: ВИВА КОНСАЛТ

Дата и место проведения: 20 сентября, Волгоград, отель «Южный».

Приглашаем всех на 5-ю юбилейную конференцию «Речные перевозки России». Мероприятие зарекомендовало себя как важнейшая коммуникативная площадка для представителей транспортной отрасли. ИМЕННО ЗДЕСЬ обсуждаются актуальные вопросы речных перевозок, развития инфраструктуры, и ИМЕННО ЗДЕСЬ встречаются лицом к лицу судоходные компании, грузовладельцы, портовики, логистические компании, судостроители, госорганы, страховые, лизинговые и юридические фирмы, а также другие представители ВВТ и смежных направлений.

В рамках программы конференции ожидаются доклады ведущих специалистов внутреннего водного транспорта, а также государственных органов. И, конечно же, мы будем отмечать день рождения конференции.

Среди основных вопросов:

Развитие речных портов и терминалов. Перспективы речных и морских малых портов.

Навигация 2022. Обзор перевозок зерна, нерудных строительных материалов, металлургической, химической продукции, леса, нефтеналивных и опасных грузов по рекам

Гидрологические аспекты навигации.

Состояние гидротехнических сооружений. Восстановление и реконструкция шлюзов и другой инфраструктуры водных путей.

Развитие международных транспортных маршрутов с участием ВВТ.

Логистическое подспорье для перевозок по реке. Создание логистических центров и ОЭЗ.

Обзор судостроения в России: темпы и возможности.

Привлечение инвестиций в речной транспорт и инфраструктуру.

Получить подробную информацию об условиях участия в конференции можно по нашему новому

тел. + 7 (958) 19 77 503 , на сайте http://river.shipru.ru, либо по адресу info@vivaconsult.ru

Будем рады видеть Вашу компанию среди участников предстоящей конференции!