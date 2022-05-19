Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Международная конференция «Рынок контейнерных перевозок промышленных грузов»
19.05.2022

Международная конференция «Рынок контейнерных перевозок промышленных грузов»

    • 24-25 мая состоится международная конференция «Рынок контейнерных перевозок промышленных грузов».

    • 120+ участников: Минтранс, КТЖ Грузовые Перевозки, РусАлТранс, ТрансКонтейнер, АЛЬФА-БАНК, FESCO, РЖД Бизнес Актив, Евросиб СПб-ТС, Центр Развития Портовой Инфраструктуры, Карелия Палп, Строительный торговый дом “Петрович”, ВТГ, Владивостокский морской контейнерный терминал, Федеральная грузовая компания, Первая Грузовая Компания, Русские Транспортные Линии, Antwerp Port Authority, Спекта Интерпак, Стройсервис, Объединенная металлургическая компания, Modern Way, Морстройтехнология, Форвард-Транс, Владивостокский морской рыбный порт, Коксохимтранс, 40 футов, Государственная транспортная лизинговая компания, Ассоциация Морских Торговых Портов, Центральная дирекция по управлению терминально-складским комплексом – филиала ОАО «РЖД», ЛогистРесурс, Атлант,  СТА  Логистик, ВТБ Лизинг, СевЛесПил, Рейл ТМ, ЛОГОПЕР, АЯМтранссервис, A&DD, Газпромбанк Лизинг, Исткомтранс, Авто-Ресурс, Порт Гамбург, ЕСП, Порт Тольятти, АНО Дирекция международных транспортных коридоров, Уральская Транспортная Компания, ИАА SeaNews, Ассоциация портов и судовладельцев речного транспорта, Jetcom logistics, ТрансФин-М, UTIKAD, Logitrans Logistics, CMIC Trailer Poland, ГК 1520, Алтайвагон,  LKTK Group, ИПЕМ, Рускон, УралВагонЗавод-Транс, РМ Рейл, Северсталь, Корпорация Исток, РЖД Логистика, НЛМК, ИЭРТ, Уральский транспортный оператор, TransCaspian Logistics, Терминал Авто-ВМРП и другие!
    • 25+ докладов от представителей ключевых компаний отрасли
    • Эффективное общение с участниками конференции на площадке конференции и через мобильное приложение

    Получить актуальную программу и список участников можно по запросу: info@maxconf.ru или по телефону +7 926 028 37 42


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    10.02.2022
    5-я Международная транспортная конференция ShippingRu 2022﻿
    5-я Международная транспортная конференция «ShippingRu 2022» – ежегодное деловое мероприятие, которое рассматривает наиболее важные […]
    Конференция
    0
    10.01.2022
    XIX Международная конференция «Освоение шельфа России и СНГ-2022»
    20 мая 2022 года в Москве в отеле «Балчуг Кемпински» состоится XIX Международная конференция […]
    КонференцияНефтегазШельф
    0
    20.01.2022
    Международная конференция «Транспортная логистика Каспийского региона»
    Международная конференция «Транспортная логистика Каспийского региона» — мероприятие, посвященное актуальным вопросам грузоперевозок Каспия, Волги […]
    Каспийское мореКонференция
    0
    28.04.2022
    Начал работу международный форум «Транспортная логистика Каспийского региона 2022»
    26 апреля 2022 в Астрахани начал свою работу международный форум «Транспортная логистика Каспийского региона […]
    LogisticsКаспийский бассейнКонференция
    0
    17.02.2022
    6-й Международный Арктический саммит «Арктика: перспективы, инновации и развитие регионов»
    6-й Международный Арктический саммит «Арктика: перспективы, инновации и развитие регионов» (Арктика 2022 СПб) Очередной, […]
    АрктикаКонференция
    0
    28.04.2022
    Международный форум «Транспортная логистика Каспийского региона»: фотоотчет
    26-27 апреля в Астрахани прошел Международный форум «Транспортная логистика Каспийского региона», который организовали ассоциация […]
    Каспийский бассейнКонференцияМеждународный транспортный коридор
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    19.05.2022 Контейнерооборот Южной Кореи, Q1 2022
    19.05.2022 Задержки контейнеровозов на трейде Азия – Северная Европа на рекордном уровне
    18.05.2022 Контейнерооборот Балтийского бассейна в апреле 2022 года
    17.05.2022 Контейнерооборот Гонконга, 4 месяца 2022
    17.05.2022 Где теперь будут работать контейнеровозы Maersk с ледовым классом
    16.05.2022 Контейнерооборот российских портов в апреле 2022 года
    Госрегулирование Показать всё
    18.05.2022 Квотирование на вывоз минеральных удобрений продлят
    17.05.2022 Правительство обнулило ввозные пошлины на технологичное оборудование
    16.05.2022 Вывоз металла из России разрешен по разовым лицензиям
    13.05.2022 Сроки строительства рыбопромыслового флота продлены
    05.05.2022 Дополнительная инфраструктура для пропускных пунктов
    04.05.2022 Балтийский таможенный пост (ЦЭД) переподчиняют
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти