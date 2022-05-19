24-25 мая состоится международная конференция «Рынок контейнерных перевозок промышленных грузов».

120+ участников: Минтранс, КТЖ Грузовые Перевозки, РусАлТранс, ТрансКонтейнер, АЛЬФА-БАНК, FESCO, РЖД Бизнес Актив, Евросиб СПб-ТС, Центр Развития Портовой Инфраструктуры, Карелия Палп, Строительный торговый дом “Петрович”, ВТГ, Владивостокский морской контейнерный терминал, Федеральная грузовая компания, Первая Грузовая Компания, Русские Транспортные Линии, Antwerp Port Authority, Спекта Интерпак, Стройсервис, Объединенная металлургическая компания, Modern Way, Морстройтехнология, Форвард-Транс, Владивостокский морской рыбный порт, Коксохимтранс, 40 футов, Государственная транспортная лизинговая компания, Ассоциация Морских Торговых Портов, Центральная дирекция по управлению терминально-складским комплексом – филиала ОАО «РЖД», ЛогистРесурс, Атлант, СТА Логистик, ВТБ Лизинг, СевЛесПил, Рейл ТМ, ЛОГОПЕР, АЯМтранссервис, A&DD, Газпромбанк Лизинг, Исткомтранс, Авто-Ресурс, Порт Гамбург, ЕСП, Порт Тольятти, АНО Дирекция международных транспортных коридоров, Уральская Транспортная Компания, ИАА SeaNews, Ассоциация портов и судовладельцев речного транспорта, Jetcom logistics, ТрансФин-М, UTIKAD, Logitrans Logistics, CMIC Trailer Poland, ГК 1520, Алтайвагон, LKTK Group, ИПЕМ, Рускон, УралВагонЗавод-Транс, РМ Рейл, Северсталь, Корпорация Исток, РЖД Логистика, НЛМК, ИЭРТ, Уральский транспортный оператор, TransCaspian Logistics, Терминал Авто-ВМРП и другие!

Минтранс, КТЖ Грузовые Перевозки, РусАлТранс, ТрансКонтейнер, АЛЬФА-БАНК, FESCO, РЖД Бизнес Актив, Евросиб СПб-ТС, Центр Развития Портовой Инфраструктуры, Карелия Палп, Строительный торговый дом “Петрович”, ВТГ, Владивостокский морской контейнерный терминал, Федеральная грузовая компания, Первая Грузовая Компания, Русские Транспортные Линии, Antwerp Port Authority, Спекта Интерпак, Стройсервис, Объединенная металлургическая компания, Modern Way, Морстройтехнология, Форвард-Транс, Владивостокский морской рыбный порт, Коксохимтранс, 40 футов, Государственная транспортная лизинговая компания, Ассоциация Морских Торговых Портов, Центральная дирекция по управлению терминально-складским комплексом – филиала ОАО «РЖД», ЛогистРесурс, Атлант, СТА Логистик, ВТБ Лизинг, СевЛесПил, Рейл ТМ, ЛОГОПЕР, АЯМтранссервис, A&DD, Газпромбанк Лизинг, Исткомтранс, Авто-Ресурс, Порт Гамбург, ЕСП, Порт Тольятти, АНО Дирекция международных транспортных коридоров, Уральская Транспортная Компания, ИАА SeaNews, Ассоциация портов и судовладельцев речного транспорта, Jetcom logistics, ТрансФин-М, UTIKAD, Logitrans Logistics, CMIC Trailer Poland, ГК 1520, Алтайвагон, LKTK Group, ИПЕМ, Рускон, УралВагонЗавод-Транс, РМ Рейл, Северсталь, Корпорация Исток, РЖД Логистика, НЛМК, ИЭРТ, Уральский транспортный оператор, TransCaspian Logistics, Терминал Авто-ВМРП и другие! 25+ докладов от представителей ключевых компаний отрасли

от представителей ключевых компаний отрасли Эффективное общение с участниками конференции на площадке конференции и через мобильное приложение

Получить актуальную программу и список участников можно по запросу: info@maxconf.ru или по телефону +7 926 028 37 42