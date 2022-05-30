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6-й Международный Арктический саммит «Арктика: перспективы, инновации и развитие регионов»
30.05.2022

6 Международный Арктический саммит «Арктика: перспективы, инновации и развитие регионов»

    • 6 Международный Арктический саммит

    «Арктика: перспективы, инновации и развитие регионов»

    («Арктика 2022 СПб»)

    Очередной, 6 Международный Арктический саммит «Арктика: перспективы, инновации и развитие регионов» («Арктика 2022 СПб») состоится 8-10 июня 2022 года. Становится традицией проведение его в двух городах: Москве и Санкт-Петербурге. Мероприятия Саммита пройдут на площадках двух старейших, ведущих ВУЗов России: в Северной столице — Санкт-Петербургском государственном электротехническом университете («ЛЭТИ»), а в столице России Москве – в стенах Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ), крупнейшего отраслевого учебного заведения по подготовке специалистов в области автотранспорта и дорожного хозяйства России.

    Саммит приурочен к периоду Председательства России (2021-2023 гг.) в Арктическом совете, Году культурного наследия народов России, 350-летию со Дня рождения основателя Санкт-Петербурга Императора Петра I и Дню Полярника, который отмечается в России ежегодно 21 мая с 2013 года по инициативе специального представителя президента РФ по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике, ученого-океанолога Артура Чилингарова. Это знак признания заслуг людей, работающих на Северном и Южном полюсах Земли.

    В программе Саммита Пленарные сессии в Москве и Санкт-Петербурге и Региональная сессия в Северной столице: «Государственная программа РФ «Социально-экономическое развитие АЗРФ», на которой с докладом выступит Глава Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Е.В. Вершинин.

    Таймыр ― самый крупный муниципальный район не только в Красноярском крае, но и во всей России: 880 кв. км — это, для сравнения, полторы Франции или четыре Германии. Однако условия жизни здесь совсем не европейские.

    Суровый климат (до -57ᵒС в зимний период), транспортная удаленность (более 2 тыс. км до Красноярска) и непростое экономическое положение делают Таймыр не самой привлекательной для проживания территорией: плотность населения здесь едва ли не самая низкая в мире ― около 0,04 человека на 1 кв. км. И, тем не менее, именно он по темпам своего развития является локомотивом региона. Это, без преувеличения один из ключевых регионов не только Красноярского края, но и Арктики.

    Здесь проживают представители пяти коренных этносов: эвенки, долганы, нганасаны, ненцы и энцы. Эти люди сохранили свои многовековые традиции и сегодня продолжают заниматься теми же видами деятельности, что и их предки: охотничьим промыслом, традиционными ремеслами.

    В июне 2019 года пост главы района занял бывший начальник Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Красноярскому краю, генерал-майор Евгений Вершинин. Своей главной задачей он считает улучшение качества жизни на Таймыре, сохранение социальной, экономической и политической стабильности территории.

    Большой упор в своей работе районная администрация делает на развитие традиционных промыслов, главные из которых ― оленеводство и рыболовство.

    Второе направление по развитию Таймыра связано с освоением его подземных недр. На территории развиваются три крупных инвестиционных проекта: проект «Восток Ойл» ПАО «Роснефть», проект «Южный кластер» ПАО «Норильский Никель», проект «Освоение Сырадасайского месторождения» ООО «Северная звезда» (входит в инфраструктурную корпорацию AEON). В настоящее время планируется к реализации еще один – по геологическому изучению, оценке и поиску золота, меди, молибдена АО «Полиметалл» на территории сельского поселения Хатанга. Все эти вопросы найдут отражение в выступлении Е.В. Вершинина 10 июня 2022 г.

     На 6-й Саммит приезжает большая делегация Таймыра – помимо Главы района и его заместителя по вопросам образования и культуры Татьяны Друпповой, среди участников и спикеров будут Председатель Таймырского Долгано-Ненецкого районного Совета депутатов В.Н. Шишов и директор Таймырского колледжа В.Н. Черкасова, участник всех предыдущих арктических саммитов. С докладом ««Этнотуризм, событийный туризм, промыслы и ремесла коренных малочисленных народов севера» в г. Москве выступит начальник управления культуры администрации Таймыра Валентина Сацкая.

    Информационным поводом предстоящего Саммита станет подписание Соглашения между Администрацией Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района и Санкт-Петербургском государственном электротехническом университете («ЛЭТИ») о сотрудничестве.

    Арктическую академию наук, организатора Саммита, связывают многолетние деловые отношения с Координационным советом по развитию Северных территорий и Арктики Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) и Союзом промышленников и предпринимателей Заполярья.

    В целях развития творческой и научной активности российских и зарубежных студентов и аспирантов ведущих университетов в рамках Саммита состоится традиционный Конкурс научно-исследовательских работ, направленных на устойчивое развитие и освоение Арктики. Призовой фонд Конкурса сформирован Дирекцией Саммита и Серебряным спонсором- ЗАО «Струнные технологии» (Республика Беларусь),  международной инжиниринговой компанией в области проектирования, строительства и обслуживания инновационных транспортных систем: оптимальные решения для грузопассажирской инфраструктуры крайнего Севера, технологии развития сети морских удалённых портов, автономные модульные станции для комфортного круглогодичного проживания в северных условиях и беспилотный транспорт – будущее воздушных сообщений.

                На пленарной и региональной сессиях прозвучат доклады на темы геополитики и безопасности в Арктике, социально-экономического развития Арктической зоны Российской Федерации, освоения Северного морского пути и интеграции комплексного развития транспортной инфраструктуры Арктической зоны, мировых тенденций развития нефтегазовой отрасли, развития рынка СПГ и перспектив освоения месторождения российской Арктики; направлений реализации государственной политики комплексного сопровождения глобальных промышленных проектов и устойчивого экологического пространства в части организации рационального природопользования, развития инновационных технологий, морских и авиационных роботизированных систем для освоения Российской Арктики, будут широко обсуждаться проблемы логистики и транспорта, субъектов малого и среднего предпринимательства в Арктике. Особое место в программе Саммита займут Круглые столы по вопросам развития науки и технологий в целях освоения Арктики,  энергоэффективности объектов, подготовки кадров, аспектов культурного наследия, искусственной среды жизнедеятельности в условиях Крайнего Севера, повышения качества жизни населения, развития арктического туризма, сквозных цифровых технологий, цифровой экономики, и многие другие актуальные арктические темы.

    В рамках Саммита предусмотрена выставочная экспозиция высокоэффективных технологий и разработок Российских и зарубежных организаций — участников Саммита.

    Также для участников Саммита будет организована экскурсия в Ботанический сад Ботанического института им. В.Л. Комарова РАН – один из старейших ботанических садов России, расположенный на Аптекарском острове в Санкт-Петербурге, напротив места проведения Саммита, и предложена культурная программа, посвященная Дню рождения основателя города Императора Петра I.

    Ознакомиться с Программой Саммита, условиями участия и новостной лентой Саммита, а также пройти Онлайн-регистрацию можно на сайте Саммита www.arctic-summit.ru

          Приглашаем Вас принять участие в 6 Международном Арктическом саммите «Арктика: перспективы, инновации и развитие регионов» («Арктика 2022 СПб»)

    До встречи на Международном Арктическом Саммите «Арктика 20

    Summit-arcticas@bk.ru, 8-812-498-42-27, 8-985-167-90-25, 8-921-632-11-86   Дирекция Саммита


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