Итоги XIX Международной конференции «Освоение шельфа России и СНГ – 2022»

20 мая 2022 года в Москва в отеле «Балчуг Кемпински» состоялась XIX Международная Конференция «Освоение шельфа России и СНГ — 2022» — ключевое мероприятие отрасли, ставящее целью обсуждение стратегий изучения и освоения нефтегазового потенциала континентального шельфа в условиях текущей финансово-экономической ситуации в стране, а также рассмотрение современных технологий для освоения шельфовых месторождений, примеров реализации конкретных решений.

Конференция традиционно прошла при поддержке ПАО «Газпром».

Презентации к конференции 2022 г. подготовили следующие спикеры: Вадим Евгеньевич Петренко, начальник Управления техники и технологии разработки морских месторождений Департамента по добыче газа, газового конденсата, нефти, Газпром; Артем Викторович Игнатьев, начальник Отдела добычи и подготовки газа, газового конденсата, нефти, Gazprom International; Николай Николаевич Нешта, руководитель проектов, Gazprom International; Михаил Владимирович Сначев, руководитель по разработке шельфового направления, Газпромнефть НТЦ; Павел Вячеславович Шингарев, CEO, Интегрированные системы управления (Knowledge Space); Вадим Аркадьевич Кравец, ведущий аналитик, RPI Research & Consulting; Сергей Андреевич Зубков, генеральный директор, ВИЗАРД; Юлия Викторовна Зворыкина, директор, Институт исследований и экспертизы Внешэкономбанка; Мария Викторовна Кауракова, к.ю.н., эксперт, Российское газовое общество; Марат Набиевич Мансуров, главный научный сотрудник, Газпром ВНИИГАЗ; Антон Васильевич Мозговой, начальник управления по технической поддержке проектов для нефтегазовых компаний, ТМК; Альберт Ряшитович Агишев, руководитель Центра по техническим продажам премиальных видов продукции, ТМК; Денис Леонидович Никишин, заместитель директора по правовым вопросам, Росгеолэкспертиза; Людмила Анатольевна Копаева, старший научный сотрудник лаборатории безопасности и надёжности морских нефтегазовых систем, Газпром ВНИИГАЗ.

В конференции 2022 года приняли участие представители компаний Газпром, Gazprom International, Газпром нефть шельф, РН-Шельф-Арктика, Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск, ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть, Красноярскгазпром нефтегазпроект, НОВАТЭК, Арктический Научный Центр, Интегрированные системы управления (Knowledge Space), ВИЗАРД, Вега, Газпромнефть НТЦ, Газпром бурение, Газпромнефть-Снабжение, ТМК, Вертолеты ПАНХ, ТНГ-Групп, Гипровостокнефть, Рус-КР / KERUI GROUP, АвиаТех, Газпром ВНИИГАЗ, Институт исследований и экспертизы Внешэкономбанка, ИЭПИ, ИЛФ Инжиниринг и Проектное управление, ЗапСибНИИГГ, Росгеолэкспертиза, The Bespoke Club, а также представители Российского газового общества, Ростехнадзора и других ведущих игроков отрасли.

Компания RPI благодарит спонсоров конференции – компании Красноярскгазпром нефтегазпроект, Интегрированные системы управления (Knowledge Space), ВИЗАРД и Вега, а также партнеров конференции — Российское Газовое Общество и Ассоциацию Созвездие (г. Архангельск) — за поддержку, оказанную мероприятию. Особая благодарность бренд-спонсору конференции – компании The Bespoke Club – за предоставленные подарки.

Приглашаем компании отрасли к формированию программы конференции 2023 года. Если Вы готовы представить новые технологии и разработки в сфере освоение шельфовых месторождений, пожалуйста, обращайтесь к директору конференции Елене Константиновой: Konstantinova.Elena@rpi-inc.ru, +7 (495) 5025433, Ваша заявка будет обязательно рассмотрена Программным Комитетом мероприятия.