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Международный форум «Транспортная логистика Каспийского региона»
20.04.2022

Международный форум «Транспортная логистика Каспийского региона»

    • С 26 по 27 апреля 2022 года пройдет Международный форум «Транспортная логистика Каспийского региона»

    На сегодняшний день перевозки по Каспийскому морю открывают широкие возможности по сравнению с традиционными путями поставок из Ирана и Индии в Россию и другие страны Европы. Однако маршрут не всегда представляется рентабельным с учетом ограничивающих судоходство путевых условий на Волге, а также непрозрачности международного сотрудничества в рамках транспортной логистики, утвержденных пошлин и таможенных операций. Эти и другие вопросы будут обсуждаться в рамках деловой программы Форума.

    Международный форум «Транспортная логистика Каспийского региона», который пройдет с 26 по 27 апреля в Астрахани, представляет собой актуальную площадку для обсуждения вопросов  развития транспортно-логистического комплекса Волго-Каспийского региона, включая модернизацию портовой инфраструктуры, создание логистических хабов и наращивание материальной базы внутренних и экспортных грузопотоков в водные пути Каспийского моря в рамках Международного транспортного коридора «Север-Юг». В двухдневной программе форума предусмотрено проведение на трех различных площадках серии практических сессий и профильных конференций, а также посещение особой экономической зоны «Лотос». Подробнее с программой форума можно ознакомиться на официальном сайте: https://forumcaspian.ru/

    Мероприятия данного цикла ежегодно проходят в ключевых транспортно-логистических регионах России. В работе Форума в Астрахани в апреле 2022 года примут участие представители деловых кругов стран ЕАЭС, Ирана, Азербайджана, общественные организации делового сообщества, руководители ОЭЗ и СЭЗ России, Ирана и Азербайджана, порты, терминалы, стивидорные компании, экспедиторы, логистические компании, грузовладельцы, судовладельцы, судостроители, профильные ассоциации, инвестиционные компании, представители федеральных и региональных органов государственного управления, заинтересованные в развитии и мобилизации потенциала Волго-Каспийского региона и связанных с ним международных транспортно-логистических коридоров и прежде всего МТК «Север-Юг».

    Организаторами форума выступают ассоциация «Афанасий Никитин» и компания «Вива Консалт». При поддержке Астраханского государственного университета и Особой Экономической зоны  «Лотос». Информационную поддержку форума оказывают ведущие профильные СМИ и общественные организации. Официальное издание мероприятия – Всероссийская транспортная еженедельная информационно-аналитическая газета «Транспорт России».

    Транспортная логистика — один из важнейших элементов в организации бизнес-процессов. Поиски оптимальных решений, позволяющих экономике страны эффективно освоить необходимые объемы перевозок при рациональных и обоснованных затратах средств, в настоящее время относятся к основным задачам стабилизации и дальнейшего подъема промышленности, транспорта и сельского хозяйства Российской Федерации.

    Будем рады видеть Вас среди участников форума!

    По вопросам участия в качестве спикера деловой программы:

    +7 (965) 201-10-01, skirda@afanasy-nikitin.ru

    Получить подробную информацию об условиях участия в конференции:

    +7 (958) 197-75-03, info@viva-consult.ru


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