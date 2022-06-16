В Санкт-Петербурге обсудили новые реалии и будущее транспортно-логистической отрасли России

Актуальным вопросам развития транспорта и логистики как основы международного сотрудничества на пространстве Большой Евразии в новых реалиях была посвящена XII конференция «ТРИЛОГИЯ», которая состоялась 14 июня в Санкт-Петербурге. Генеральным партнером мероприятия традиционно выступило ОАО «РЖД».

В рамках деловой программы эксперты отрасли обсудили новую парадигму развития международных контейнерных перевозок, задачи перераспределения логистических потоков и формирования современных эффективных логистических цепочек как основы транспортно-логистического комплекса России на фоне изменений в макроэкономике.

Все участники конференции подчеркнули, что санкции и новые глобальные вызовы принесли большие изменения в аспекты работы транспортных коридоров, но, как отметил в своем докладе Жимин Ли, генеральный секретарь Китайской международной ассоциации транспортно-экспедиторской отрасли, «все трудности имеют как положительные, так и отрицательные последствия, и эти два аспекта прекрасно сосуществуют».

Член Коллегии (Министр) по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев заявил, что переформатирование товарных подходов ставит новые задачи на транспортно-логистической цепи. По его словам, главным направлением международного сотрудничества становятся совместные инвестиции как основа для повышения благосостояния сотруднических государств. «На состоявшемся высшем Евразийском экономическом совете были приняты ориентиры роста экономики на 5% в год, так как видны возможности наращивания объемов производства вплоть до 8% роста валового продукта через наращивание инвестиций и изменения денежно-кредитной политики», — добавил член Коллегии.

Особое внимание было уделено обеспечению ускоренной логистики агропромышленной продукции и продовольствия на маршрутах транспортных коридоров стран ЕАЭС и стран-партнеров. Также профессионалы из сферы транспорта и логистики оценили потенциал развития МТК «Север – Юг» в новых экономических условиях. Однако, как подчеркнул Геннадий Бессонов, генеральный секретарь Международного Координационного совета по трансъевразийским перевозкам, транспортный коридор Север-Юг должен быть модернизирован, иначе он не сможет принести достаточное количество грузовой базы, что связано с неимением большого числа партнеров и операторского рынка. В связи с этим важно развивать двух- и трехсторонние соглашения и создавать благоприятный переход на взаиморасчеты в национальной валюте.

Виктор Голомолзин, начальник Октябрьской железной дороги – филиала ОАО «РЖД», презентовал ряд проектов, реализованных Октябрьской железной дорогой с партнерами в течение двух лет, которые были направлены на выстраивание новых логистических поставок. Благодаря этому, спустя полторы недели после начала ввода санкций, они смогли переориентировать новые потоки и поехать по новым направлениям. Также компания давно занимается цифровой трансформацией, что создает возможность производить 92% оформления документов в электронном виде.

Эксперты отрасли также затронули важность вопросов экологии, решение которых временно отошло на второй план в связи с резким усилением конфронтационных отношений с Западом. Иван Стариков, научный руководитель Центра «зеленой» экономики и климата ВЭБ.РФ, член Межведомственного координационного совета Российской академии наук «Транснациональное развитие Евразийского континента», заявил о потенциале снижения карбонового следа через замену морского хода на железнодорожный.

Также в рамках конференции были подписаны два меморандума: о сотрудничестве между ОАО «РЖД» и АО «Евросиб СПб-транспортные системы» в сфере развития экспортно-импортных перевозок с использованием Международного транспортного коридора «Север-Юг» и о взаимопонимании между Международным Координационным советом по трансъевразийским перевозкам и Ассоциацией «Афанасий Никитин».

По окончании конференции для ее участников была организована закрытая экскурсия по Музею железных дорог России.

В конференции приняли участие представители органов государственной власти Российской Федерации, отраслевых ассоциаций, учебных и проектных институтов, крупнейших транспортно-логистических организаций, а также представители зарубежных компаний.

Все отметили актуальность вопросов, рассмотренных на конференции. Рекомендации участников конференции будут направлены в Оргкомитет Петербургского международного экономического форума и всем заинтересованным лицам.