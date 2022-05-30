Контейнерные перевозки в условиях санкций — главная тема конференции в Москве

В Москве 24-25 мая прошла конференция MAXConference «Рынок контейнерных перевозок промышленных грузов», посвященная индустрии контейнерных услуг в условиях жестких санкций, вызванных сложной геополитической ситуацией.

Ведущие железнодорожные и транспортные операторы РФ –участники мероприятия- отметили, что из-за ухода с российского рынка международных перевозчиков вместимость флота под контейнерные перевозки сократилась вдвое. Кроме того, рвутся привычные налаженные связи и маршруты поставок: на место крупных игроков приходят другие, но «это не сравнить» с налаженной логистикой крупных компаний, как отметил представитель компании FESCO. Инфраструктурные проблемы, по его мнению, могут привести к тому, что грузоотправители будут переходить на другие виды подвижного состава.

О возникших сложностях последнего периода говорил и спикер из компании ТрансКонтейнер. Он обратил внимание на такие проблемы, как: позднее получение данных о согласованных ГУ-12; отсутствие точных данных об объемах отправок, которые будут согласованы; несоответствие заявляемых объемов отправок реальным; аннулирование ГУ-12, не использованным по причинам, не зависящим от отправителя. Со своей стороны, ведущие эксперты рынка предлагали конкретные решения.

Вместе с тем некоторые компании все же увидели позитивные факторы, свидетельствующие о постепенном восстановлении контейнерной логистики, начиная с 3 квартала года. В частности, об этом поведали представители компании РЖД Бизнес Актив. Среди признаков реабилитации рынка они отметили: дальнейшее снижение ключевой ставки, удешевление финансирования; нивелирование дефицита контейнеров через закупку российскими операторами и экспедиторами, привлечение контейнеров из Китая; частичное восстановление импорта после завершения локдауна в Китае; замещение выпадающих объемов импорта и транзита растущими экспортными отправками; рост внутрироссийских перевозок.

Однако крупные компании- производители выступили с критикой тарифной политики РЖД. Представители НЛМК и Северстали были едины в том, что изменение тарифной политики РЖД в марте 2022 года сделало транспортировку в специализированных контейнерах самым неэффективным способом доставки. Для «реанимации» транспортировки контейнерами НЛМК предложила внести изменения в тарифную политику, чтобы она мотивировала грузоотправителей; также компания посоветовала упрощенное открытие железнодорожных станций по параграфам допуска грузов; выпуск «контейнер — рам», по габаритам совпадающих с 40 футовым контейнером; ограничение только по грузоподъемности платформ, оснащение полувагонов фитинговыми упорами.

Представитель Северстали отметил, что сейчас на рынке есть все инструменты, чтобы налаживать партнерство между бизнесом и властью. Участники дискуссии сетовали на нехватку терминалов в регионах и призвали «приложить все усилия со стороны региональных властей и бизнеса, чтобы такие терминалы скорее появлялись».

Большое внимание был уделено рынку производства контейнеров в России. Жаркие споры вызвал вопрос о том, развивать ли производство контейнеров в России или продолжать их покупать у Китая. Директор одного из профильных подразделений «Сбербанк Лизинг» рассказала о том, что ставки на аренду в последнее время снижаются из-за конъюнктуры спроса и предложения, а цена новых платформ растет из-за увеличивающейся себестоимости. Положительный экономический смысл в покупке платформ появляется, если при сделке удается получить 20-процентный дисконт от цены. «На сдаче в аренду среди частных владельцев платформ зарабатывают лишь те, кто купил их несколько лет назад, амортизировал владение ими, а теперь получает дополнительный доход», – пояснила эксперт.

Минпромторг РФ же оценивает дефицит контейнеров в 77 тысяч единиц. Аналитики рынка отмечали риск введения санкций против российских контейнеров за рубежом. Однако ряд отечественных лизинговых компаний выразил готовность проконсультировать поставщиков, как хеджировать эти риски.

По оценкам ИПЕМ, выпуск фитинговых платформ драматично упал на 50%. «Таким образом на рынке формируется уникальная ситуация: дефицит фитинговых платформ и профицит контейнерного оборудования. Видимо, в этой парадигме мы будем жить долго», – допустил один из руководителей ИПЕМ. По его данным, за 4 месяца с начала 2022 года в России выпустили 19 500 грузовых вагонов, по итогам года будет произведено 45 000 единиц.

Если вы хотите стать участником таких дискуссий или получить больше интересной информации, а также встретить новых коллег и партнеров — ждем вас в следующем году.