Начал работу международный форум «Транспортная логистика Каспийского региона 2022»

26 апреля 2022 в Астрахани начал свою работу международный форум «Транспортная логистика Каспийского региона 2022».

Организаторы мероприятия: компания «ВИВА КОНСАЛТ» и Ассоциация «Афанасий Никитин».

В настоящее время, учитывая западные санкции, бизнес, а соответственно транспорт и логистика все больше оборачиваются в сторону Ирана, Индии, Китая и других стран, которые открыты для сотрудничества. Поэтому перевозки жд, авто- и водным транспортом в Каспийском регионе открывают широкие возможности для бизнес-сообщества. Однако маршрут не всегда представляется рентабельным с учетом ограничивающих судоходство путевых условий на Волге, а также непрозрачности международного сотрудничества в рамках транспортной логистики, утвержденных пошлин и таможенных операций.Эти и многие другие насущные вопросы были рассмотрены на конференции.

Среди делегатов на конференции присутствовали грузовладельцы, судоходные, а также транспортно-логистические компании, жд операторы, инвестиционные компании, государственные органы и местные администрации, представители российских и иностранных ОЭЗ Каспийского региона, портов, контейнерных линий и др.

Открыли форум представители государственных органов : Илья Волынский, и.о. Министра промышленности и природных ресурсов Астраханской области, Руслан Алиев, торговый представитель Азербайджанской Республики в РФ, чрезвычайный и полномочный посланник 2 класса, Рамазан Абдулатипов, постоянный представитель РФ при Организации исламского сотрудничества, председатель Каспийского Международного интеграционного Клуба «Север-Юг», Вячеслав Рыбкин, председатель объединенного научного межведомственного координационного совета по комплексному решению проблем транспортной инфраструктуры СПб НЦ РАН, член комиссии по направлению «Транспорт» Государственного совета РФ, 1-й заместитель генерального директора Ассоциации по сертификации «Русский Регистр», а также Саттар Пурсейед, первый консул Генерального консульства Исламской республики Иран в г. Астрахани.

Работа форума началась с сессии о транспортно-логистическом потенциале Каспийского региона. Дмитрий Евдокимов, директор «ВТС-Терминала», депутат Думы Астраханской обл. рассказал о новых реалиях в логистике региона. Александр Мельников, директор МТП Оля, осветил тему перевозок плодоовощной продукции на Каспии. А о возможностях жд и мультимодальной логистики сделал доклад Антон Кравченко, заместитель начальника дирекции по коммерческим вопросам Приволжской дирекции по управлению ТСК, ЦДУ ТСК ОАО «РЖД».

Вторая сессия была посвящена популярному направлению импорта и экспорта: Иран, Индия, ОАЭ, Оман, Пакистан, Ирак, Афганистан, о чем подробно рассказал Александр Шаров, директор ГК «РусИранЭкспо». Также в сессии выступил Сергей Андреев, советник генерального секретаря Международного Координационного совета по трансъевразийским перевозкам, — о сотрудничестве и кооперации в проектах по развитию перевозок в рамках МТК «Север – Юг».

Далее были освещены практические аспекты логистики в регионе: Михаил Ялбачев, партнер компании «Морской Консалтинг и Сервис» рассказал о влиянии ESG факторов на грузоперевозки, Никита Космачевский, старший юрист ЮФ «Ремеди» сделал акцент на рисках, с которыми могут столкнуться грузоперевозчики в период санкций, Антон Щеголев, заместитель генерального директора СБ «РИФАМС» сделал доклад об особенностях страхования при работе в этом регионе.

Далее работу форума продолжила сессия: «ОЭЗ Каспия, как окно возможностей в условиях новых экономических тенденций». В ней приняли участие представители АО «ОЭЗ «Лотос»: Ирина Имакова, помощник генерального директора по международному сотрудничеству, и Татьяна Каримова, начальник отдела информации, аналитики и PR, а также Мохаммад Али Саидипур, директор портов и морской администрации СЭЗ Амирабад, Бехруз Агхаи, генеральный директор портов и морской администрации провинций Систан и Белуджистан, Мирко Новак, председатель Национальной Ассоциации логистов Германии в России, генеральный директор LUNO Export & Logistics Services, Дмитрий Кутьменев, председатель совета директоров группы компаний «ПРОДЭКСПО» и Али Осат Акбари Могаддам, председатель Совета директоров и генеральный директор СЭЗ «Энзели», Сейед Джалил Джалифар, экономический активист и член правления Совместной ирано-российской палаты/

В следующей сессии спикеры рассматривали конъюнктуру фрахтового рынка, грузовую базу региона, проблемы и перспективы речного и морского судоходства. Александр Лисин, директор Центра стратегического развития внутренних водных путей и инфраструктуры, ВГУВТ, раскрыл тему конкуренции транспортных модальностей в регионе, баланса интересов речников, железнодорожников и грузоотправителей, а также экспорт через морские порты угля, удобрений, зерна, металла, нефтепродуктов. Вадим Мищенко, генеральный директор Морского Инжинирингового Центра Спб сделал доклад о судостроении, об экономической стороне обновления флота в сегменте река-море. Игорь Загребельный, генеральный директор ТЭФ «Лакор» выступил на тему проблем, с которыми сталкиваются транспортные компании, работающие на маршруте «Север-Юг».

27 апреля форум продолжит свою работу на площадке Астраханского государственного университета, где пройдет две конференции: «Экосистема цифровых транспортных коридоров и задачи развития МТК «Север-Юг» и «Мобилизация потенциала МТК «Север-Юг» в интересах обеспечения продовольственной безопасности макрорегиона».

После этого делегаты посетят ОЭЗ «Лотос», в том числе предприятия, находящиеся на ее территории, а также порты российского Каспия.

Двухдневный форум завершится гала-ужином, где участники смогут пообщаться в непринужденной атмосфере астраханского гостеприимства.