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Контейнерооборот Каспийского бассейна в январе 2022 года снизился на 23,3%
05.03.2022

Контейнерооборот Каспийского бассейна в январе 2022 года снизился на 23,3%


    • В январе 2022 года контейнерооборот портов Каспийского бассейна снизился относительно показателя января 2021 года на 23,3%.

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    Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, отрицательная динамика наблюдается по всем направлениям. Экспорт снизился на 8,8%, каботаж – на 22,7%. В импорте было перевалено на 29,7% меньше контейнеров, чем годом ранее.

    Доля Каспийского бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в январе 2022 года соответствовала 0,04%.

    Груженых контейнеров было обработано на 43,1% меньше, чем в январе 2021 года. Груженых рефконтейнеров не было. 77,6% груженых контейнеров прошло в импорте, 12,2% – в каботаже, 10,3% – в экспорте.

    Перевалка порожних контейнеров увеличилась на 42,1%.

    В январе 2022 года доля порта Астрахань в общем контейнерообороте Каспийского бассейна составляла 86,2%, Оля перевалил 13,8%.

    Более подробная статистика контейнерооборота портов Каспийского и других бассейнов доступна по подписке.


  • Статистика всех портов и стивидоров России


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