17 сентября состоится одно из крупнейших мероприятий логистики – Всероссийский слет участников логистического бизнеса

17 сентября в Москве пройдет одно из самых масштабных мероприятий по логистике – Всероссийский слет участников логистического бизнеса «Кризис в логистике – крах или новые горизонты?». Встреча будет доступна как в офлайн, так и в онлайн формате.

Ведущие специалисты логистической отрасли обсудят, как компаниям работать в постоянно меняющихся условиях, какие сегодня есть перспективы роста и какие инструменты перестали работать уже надолго. Обширная программа слета будет состоять из трех блоков:

ВЭД: новые горизонты

Бизнес с Китаем: с чего начинать, какие есть подводные камни и как рассчитать свою прибыль

Сертификация в логистике и как на этом заработать

Продажи: зарабатываем в кризис

Воронка продаж в логистике – как не сливать клиентов

Найм: как искать эффективных сотрудников?

Как сделать процесс подбора эффективным?

Как работать с агентством по подбору персонала: как ставить задачи, проверять на надежность и оценивать результат работы?

Организатор мероприятия – Михаил Белоусов, собственник транспортно-экспедиционной компании ГК «МАРШАЛ» с оборотом 300 млн рублей за 2022 год, основатель и главный спикер образовательного онлайн-проекта для логистов Академия логистики (450 учеников за 1,5 года).

«Всех участников встречи ждет целых восемь часов содержательной информации по логистике в новых реалиях от топовых спикеров. Советую не бояться задавать вопросы – общение с ведущими экспертами отрасли поможет получить полезные инсайты, ведь Всероссийский слет участников логистического бизнеса – это концентрация самых активных, продвинутых и перспективных игроков логистики», – поделился Михаил Белоусов.

Генеральный партнер мероприятия – ATI.SU, крупнейшая в России и СНГ биржа грузоперевозок. Директор и основатель ATI.SU Святослав Вильде станет специальным гостем слёта и выступит с темой «Автоматизация логистических процессов для экспедиторов».

Также среди спикеров встречи – представитель компании Авито – Евгения Лазарева, руководитель категории Транспортные услуги, наставник-эксперт по логистике в образовательных проектах группы компаний Alibaba, экс-руководитель по международному развитию в Сберлогистике.

«В этот непростой период большинство логистов хотят понять, как преодолевать кризисные ситуации, решать возникающие проблемы и одновременно расти и масштабироваться. На нашем слете не будет тривиальных обсуждений в теории – мы делаем упор на практику, которую участники сразу смогут внедрить в свой бизнес и добиться высоких результатов», – добавил организатор мероприятия Михаил Белоусов.

Регистрация на мероприятие: https://sletlogistov.ru//?utm_source=pr&utm_medium=seanews&utm_campaign=anons

Фото предоставлено организаторами