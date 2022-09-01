17 сентября состоится одно из крупнейших мероприятий логистики – Всероссийский слет участников логистического бизнеса

17 сентября в Москве пройдет одно из самых масштабных мероприятий по логистике – Всероссийский слет участников логистического бизнеса «Кризис в логистике – крах или новые горизонты?». Встреча будет доступна как в офлайн, так и в онлайн формате.
Ведущие специалисты логистической отрасли обсудят, как компаниям работать в постоянно меняющихся условиях, какие сегодня есть перспективы роста и какие инструменты перестали работать уже надолго. Обширная программа слета будет состоять из трех блоков:
- ВЭД: новые горизонты
- Бизнес с Китаем: с чего начинать, какие есть подводные камни и как рассчитать свою прибыль
- Сертификация в логистике и как на этом заработать
- Продажи: зарабатываем в кризис
- Воронка продаж в логистике – как не сливать клиентов
- Найм: как искать эффективных сотрудников?
- Как сделать процесс подбора эффективным?
- Как работать с агентством по подбору персонала: как ставить задачи, проверять на надежность и оценивать результат работы?
Организатор мероприятия – Михаил Белоусов, собственник транспортно-экспедиционной компании ГК «МАРШАЛ» с оборотом 300 млн рублей за 2022 год, основатель и главный спикер образовательного онлайн-проекта для логистов Академия логистики (450 учеников за 1,5 года).
«Всех участников встречи ждет целых восемь часов содержательной информации по логистике в новых реалиях от топовых спикеров. Советую не бояться задавать вопросы – общение с ведущими экспертами отрасли поможет получить полезные инсайты, ведь Всероссийский слет участников логистического бизнеса – это концентрация самых активных, продвинутых и перспективных игроков логистики», – поделился Михаил Белоусов.
Генеральный партнер мероприятия – ATI.SU, крупнейшая в России и СНГ биржа грузоперевозок. Директор и основатель ATI.SU Святослав Вильде станет специальным гостем слёта и выступит с темой «Автоматизация логистических процессов для экспедиторов».
Также среди спикеров встречи – представитель компании Авито – Евгения Лазарева, руководитель категории Транспортные услуги, наставник-эксперт по логистике в образовательных проектах группы компаний Alibaba, экс-руководитель по международному развитию в Сберлогистике.
«В этот непростой период большинство логистов хотят понять, как преодолевать кризисные ситуации, решать возникающие проблемы и одновременно расти и масштабироваться. На нашем слете не будет тривиальных обсуждений в теории – мы делаем упор на практику, которую участники сразу смогут внедрить в свой бизнес и добиться высоких результатов», – добавил организатор мероприятия Михаил Белоусов.
Регистрация на мероприятие: https://sletlogistov.ru//?utm_source=pr&utm_medium=seanews&utm_campaign=anons
Фото предоставлено организаторами