В фокусе — приоритеты устойчивого развития российской Арктики

Стремительно развивающаяся Арктика как никогда ранее нуждается в прорывных технологиях и смелых инженерных решениях, а российская судостроительная отрасль сейчас неразрывно связана с обновлением этой территории. Об этом и о многом другом говорили в Санкт-Петербурге участники Международной выставки и конференции по судостроению и разработке высокотехнологичного оборудования для освоения Арктики и шельфа «OMR 2022».

«OMR» является единственной в России гибридной бизнес-платформой, которая посвящена вопросам разработки морских нефтегазовых ресурсов в акватории морей арктической зоны. Мероприятие призвано показать, что российская Арктика открывает уникальные перспективы совершенствования отечественной научно-технической базы и создания прорывных технологий для безопасного и бережного освоения природных богатств.

Ведущие российские компании, задействованные в освоении континентального шельфа и реализации крупных нефтегазовых проектов, представители органов власти и науки собрались на одной площадке для обсуждения важнейших аспектов освоения Арктики.

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

В рамках Пленарного заседания Форума обсуждались стратегические цели и задачи судостроительного и технико-технологического обеспечения освоения углеводородных ресурсов Арктики и континентального шельфа Российской Федерации. В адрес участников прозвучали приветственные слова от заместителя председателя правительства РФ Александра Валентиновича НОВАКА, губернатора Санкт-Петербурга Александра Дмитриевича БЕГЛОВА, Министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Альбертовича МУРАШКО.

С докладами, затрагивающими основные результаты работы компаний, а также задачи и направления деятельности относительно текущих стратегических вызовов в Арктике, выступили заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Олег Евгеньевич АКСЮТИН, заместитель директора Дирекции Северного морского пути — директор Департамента развития СМП и прибрежных территорий Госкорпорации «Росатом» Максим Владимирович КУЛИНКО, заместитель начальника Департамента ПАО «Газпром» Олег Петрович АНДРЕЕВ, заместитель генерального директора по инновационному и техническому развитию АО «ОСК» Василий Борисович БОЙЦОВ, Генеральный директор НИЦ «Курчатовский институт» — ЦНИИ КМ «Прометей» Алексей Сергеевич ОРЫЩЕНКО и министр развития Арктики и экономики Мурманской области Татьяна Витальевна РУССКОВА. Модератором пленарного заседания выступил член научного совета при Совете Безопасности Российской Федерации, директор ООО «Гекон» Михаил Николаевич ГРИГОРЬЕВ.

По завершении пленарного заседания состоялась церемония награждения победителей и лауреатов Международного конкурса научных, научно-технических и инновационных разработок, направленных на развитие и освоение Арктики и континентального шельфа, проводимого при поддержке Правительства Российской Федерации. В этом году на конкурс было представлено 54 работы от 42 организаций, охватывающие широчайший спектр научно-технических и производственных задач. В число лауреатов конкурса вошли разработки постоянных участников форумов «OMR» и «RAO/CIS Offshore» – АО «ЦКБ «Коралл», АО «ОКБМ Африкантов», ООО «НОВАТЭК Научно-технический центр», ПАО «НК «Роснефть» и др.

КОНФЕРЕНЦИОННАЯ ПРОГРАММА

Программа форума была рассчитана на 4 дня и включала проведение ряда круглых столов, дискуссий и консультаций с участием ведущих отраслевых экспертов по вопросам судостроения и судоходства по СМП, эксплуатации морских комплексов в сложных ледовых условиях, транспортировки углеводородов, цифровизации бизнес-процессов, навигации и связи в северных акваториях, морской медицины, промышленной и экологической безопасности в Арктике.

Впервые традиционная Молодёжная сессия в рамках форума «OMR 2022» работала по трём направлениям, освещая роль молодых учёных и студентов в разработке перспективных технологий при освоении углеводородных ресурсов континентального шельфа Арктики, обеспечении проектирования судов и средств океанотехники, а также создании медицинского кадрового резерва для арктических и отдалённых территорий (Организаторы: Научно-образовательный центр «Газпром ВНИИГАЗ», СПбГМТУ, Ассоциация «Арктическая, морская и водолазная медицина» и ВО «РЕСТЭК». Спонсор Молодёжной сессии: ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск»).

В 2022 году в конференционной программе форума приняли участие свыше 700 специалистов, в их числе представители Минэнерго России, министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, Минприроды России, Минздрава России, ФМБА, ПАО «Газпром», АО «ОСК», ПАО «Газпром нефть», ООО «Газпром нефть шельф», ООО «Газпром ВНИИГАЗ», АО «Зарубежнефть», ФГБУ «ААНИИ», АО «ПО «Севмаш», АО «Росгеология», АО «ЦКБ «Коралл», АО «ЦТСС», ПАО «НК «Роснефть», АО «Силовые машины», ООО «Транзас-Навигатор», АО «Арктикморнефтегазразведка», АО ЦКБ «Айсберг», НИЦ «Курчатовский институт», ФГУП «Крыловский государственный научный центр», АО «ЦКБ МТ «Рубин», АО «ЦКБ «Лазурит», АО «ОКБМ Африкантов», АО «СПО «Арктика», ООО «НИИ Транснефть» и др. В рамках конференции работали одновременно несколько дискуссионных площадок различной тематической направленности, что дало возможность затронуть многие актуальные вопросы развития Арктики, заслушать и обсудить 174 доклада.

ВЫСТАВОЧНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ

Проблематику конференции проиллюстрировала выставочная экспозиция, в рамках которой были представлены технические решения для создания и эксплуатации современного флота; перспективные технологии и оборудование для обустройства инфраструктуры шельфа, новые материалы для развития транспортной системы в Арктике.

Особым интересом специалистов на выставке пользовался объединённый стенд предприятий города на Неве, организованный Правительством Санкт‑Петербурга в лице Комитета Санкт‑Петербурга по делам Арктики. «Санкт‑Петербург — город, который может предложить уникальные арктические проекты практически во всех отраслях, причем как перспективные, так и уже реализуемые. На стенде Северной столицы, и Средне-Невский судостроительный завод, который уже в следующем году спустит на воду первое из двух пассажирских судов, предназначенных для наших меридианных северных рек, и конструкторское бюро «Айсберг» — один из главных проектировщиков ледоколов в России, и научно-производственные предприятия, такие как «Океанос», «МНС», «Радар ммс», поставляющие специальное оборудование для реализации арктических проектов. И, конечно, нельзя не отметить петербургские учебные заведения, которые не только готовят кадры, но и активно включены в научно-исследовательскую деятельность в Арктике», — рассказал о выставке председатель Комитета Герман Широков.

Участниками выставки OMR 2022 стали более 60 отраслевых предприятий, помимо экспозиции Санкт-Петербурга, были представлены региональные экспозиции Архангельской и Ленинградской областей, а также стенды ООО «ССК «Звезда», АО «ДЦСС», АО «ПО «Севмаш», АО «ОКБМ Африкантов», АО «ЦКБ «Лазурит», ООО «Уралмаш НГО Холдинг», НИЦ «Курчатовский институт», ФГБУ «ВНИИОкеангеология», АО «Южморгеология», Холдинг Кабельный Альянс, Корпорация ПСС, Завод пожарных автомобилей «Спецавтотехника», ИНСТИТУТ ИНЖЕНЕРНОЙ ФИЗИКИ Компания ТЕХНОПОЛЬ, Центр пропульсивных систем Центра судоремонта «Звёздочка» и другие.

Посетители экспозиции смогли наглядно ознакомиться с проектами, продукцией, технологиями и услугами, реализуемыми и готовящимися к реализации в условиях Арктики. В числе экспонатов – макеты многофункционального атомохода проекта 10 570 (предназначен для ледокольной проводки судов на мелководных участках арктического шельфа, обеспечения ледовой безопасности и снабжения буровых платформ, выполнения спасательных работ в ледовых условиях и на чистой воде, дополнительных задач в зависимости от выбранной комплектации специального оборудования), танкера для перевозки СПГ проекта 10 070 (предназначен для круглогодичной перевозки сжиженного природного газа по Севморпути с перевалками в Мурманске и на Камчатке), обитаемого подводного аппарата, строящегося в настоящее время на верфи ПО «Севмаш» по заказу компании «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» (объект предназначен для выполнения работ, связанных с эксплуатацией морских магистральных газопроводов и может эксплуатироваться в пресной и морской воде в неограниченных районах плавания), пассажирского теплохода серии А45−90.2 (два таких судна строятся сейчас на петербургских верфях для Красноярского края), океанографической станции базирования подводных необитаемых аппаратов, а также морской глубоководный манипулятор нового поколения, гидрометеорологический буй «Амнис», модель агрегатора грузооборота Севморпути, цифровой тренажер для подготовки моряков и специалистов для рыбопромыслового флота и многое другое.

Выставка привлекла внимание около 8000 специалистов, представителей науки и бизнеса, федеральной и местной власти, разработчиков и проектировщиков оборудования и технических систем для судостроения, освоения российских акваторий и развития морской, транспортной и энергетической инфраструктуры континентального шельфа.

ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ

Для участников форума «OMR 2022» был организован технический семинар с посещением ФГУП «Крыловский государственный научный центр», в ходе которого состоялось посещение экспериментальной базы Центра: ледового опытного бассейна, ландшафтной трубы, тренажёрного центра, стенда статических и ресурсных испытаний конструкций. Во время технического семинара прошли переговоры с представителями принимающей стороны, в рамках которых были достигнуты договоренности по перспективным работам и исследованиям.

На выставочной площадке работали «Зона презентаций» и «Биржа импортозамещения». Свои потребности в отечественной продукции представили ООО «Газпром нефть шельф», ООО «Газпромнефть Шиппинг», ООО «Газпромнефть – Снабжение» и ЗАО «Омский завод инновационных технологий». В работе Биржи приняли участие 67 компаний-поставщиков; «НТП ТКА», ООО «Царскосельский металлообрабатывающий завод», ООО «ОмегаТех», ООО «Альфа-механика», ООО «Информационные Образовательные Системы», ООО «Муфты НСК» и ООО «АИП» провели для закупщиков презентации своей продукции и услуг (Организаторы Биржи импортозамещения: Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт‑Петербурга, Центр развития и поддержки предпринимательства Санкт-Петербурга, Национальный проект по поддержке малого и среднего бизнеса «Мой бизнес», ВО «РЕСТЭК»).

Форум «OMR» проводится в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 марта 2014 г. № 294-р и согласно поручению заместителя Председателя Правительства Александра Новака №АН-П51−6930 от 26 апреля 2022 г., при координирующей роли Минэнерго России, Российской академии наук и активном участии ведущих российских компаний, задействованных в освоении континентального шельфа и реализации крупных нефтегазовых проектов. В 2022 году «OMR» проводится в рамках Петербургского международного газового форума совместно со специализированными выставками «InGAS Stream», «Импортозамещение в газовой отрасли», «Газомоторное топливо», «РОС-ГАЗ-ЭКСПО», «Котлы и горелки», «Энергосбережение и энергоэффективность».

Гостями Форума стали Герман Германович Широков, председатель комитета Санкт‑Петербурга по делам Арктики, Андрей Николаевич Плутницкий, заместитель министра здравоохранения Российской Федерации, Юлия Николаевна Дрожжина, депутат Государственной Думы Российской Федерации, Владимир Иванович Катенев, президент Союза «Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата», Игорь Фаикович Рустамов, генеральный директор ООО «Газпром нефть шельф», Валерий Владимирович Гурьянов, генеральный директор ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск».

По мнению участников мероприятий, Форум по судостроению и разработке высокотехнологичного оборудования для освоения Арктики и шельфа «OMR 2022» традиционно отличает острая проблематика заявленных тем, широкая география участников, выступление спикеров топ-уровня, интересная выставочная экспозиция, а также поддержка мероприятия со стороны федеральных и местных органов исполнительной власти — министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, министерства энергетики РФ, министерства природных ресурсов и экологии РФ, министерства транспорта РФ, министерства экономического развития РФ, министерства промышленности и торговли РФ, МЧС Российской Федерации, министерства здравоохранения Российской Федерации, министерства науки и высшего образования Российской Федерации, федерального медико-биологического агентства России, научного совета РАН по проблемам геологии и разработки месторождений нефти, газа и угля, правительства Санкт-Петербурга и правительства Ленинградской области.

Поддержку мероприятию оказывают:

Генеральный спонсор — ПАО «Газпром»,

Спонсор круглого стола — ООО «Газпром нефть шельф»,

Спонсор круглого стола «Арктическая и морская медицина» — ООО «МЕДПЛАНТ»,

Спонсор Молодёжной сессии — ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск»,

Официальное информационное агентство — Федеральное Агентство Новостей.

Подробная информация на сайте мероприятия www.omr-russia.ru

Фото предоставлено организаторами