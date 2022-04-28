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Конференция «Рынок контейнерных перевозок промышленных грузов»
28.04.2022

Конференция «Рынок контейнерных перевозок промышленных грузов»

    • Изменения в логистике контейнерных перевозок промышленных грузов будут обсуждать на конференции «Рынок контейнерных перевозок промышленных грузов», 24-25 мая в Москве.

    Среди тем конференции:

    — Состояние и особенности перспектив контейнерных перевозок на железнодорожном транспорте в санкционный период.

    — Переориентация контейнеропотоков в Евразии. Логистика через порты Дальнего Востока РФ – настоящий Шелковый путь.

    — Контейнеры под специализированные грузы: есть ли будущее?

    — Можно ли заработать на сдаче платформ и контейнеров в аренду?

    — Грузоотправители в условиях ограничений. Поиск новых каналов и сохранение операционной эффективности.

    — Развитие контейнерных перевозок в рамках МТК «Турция-Россия».

    — ВЭД-кейсы: опыт участников внешнеэкономической деятельности.

    — Текущее состояние и перспективы поставок лома черных металлов в контейнерах.

    — Требования к транспорту и инфраструктуре с точки зрения импортера.

    — Проектирование контейнерных железнодорожных терминалов. Государственная политика. Технологические решения.

    — Формирование комплексной транспортной услуги «вагон — контейнер — терминал».

    — Что происходит на мировом рынке производства контейнеров и оборудования для их обслуживания?

    — Проблемы с движением контейнеров по сети РЖД: согласование заявок формы ГУ-12 грузоотправителей на экспортные перевозки.

    Среди докладчиков и участников: РусАлТранс, РЖД Бизнес Актив, Евросиб СПб-ТС, Карелия Палп, Строительный торговый дом “Петрович”, ВТГ, Владивостокский морской контейнерный терминал, Федеральная грузовая компания, Череповецкий фанерно-мебельный комбинат, Первая Грузовая Компания, Русские Транспортные Линии, DAR RAIL, Antwerp Port Authority, Объединенная металлургическая компания, Русская контейнерная компания, Modern Way, Форвард-Транс, Темиртауский электрометаллургический комбинат, Владивостокский морской рыбный порт, Белтаможсервис, Коксохимтранс, 40 футов, Государственная транспортная лизинговая компания, Ассоциация Морских Торговых Портов, Центральная дирекция по управлению терминально-складским комплексом – филиала ОАО «РЖД» и другие.

    Получить актуальную программу и список участников можно по запросу: info@maxconf.ru или по телефону +7 926 028 37 42


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