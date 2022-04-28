Конференция «Рынок контейнерных перевозок промышленных грузов»

Изменения в логистике контейнерных перевозок промышленных грузов будут обсуждать на конференции «Рынок контейнерных перевозок промышленных грузов», 24-25 мая в Москве.

Среди тем конференции:

— Состояние и особенности перспектив контейнерных перевозок на железнодорожном транспорте в санкционный период.

— Переориентация контейнеропотоков в Евразии. Логистика через порты Дальнего Востока РФ – настоящий Шелковый путь.

— Контейнеры под специализированные грузы: есть ли будущее?

— Можно ли заработать на сдаче платформ и контейнеров в аренду?

— Грузоотправители в условиях ограничений. Поиск новых каналов и сохранение операционной эффективности.

— Развитие контейнерных перевозок в рамках МТК «Турция-Россия».

— ВЭД-кейсы: опыт участников внешнеэкономической деятельности.

— Текущее состояние и перспективы поставок лома черных металлов в контейнерах.

— Требования к транспорту и инфраструктуре с точки зрения импортера.

— Проектирование контейнерных железнодорожных терминалов. Государственная политика. Технологические решения.

— Формирование комплексной транспортной услуги «вагон — контейнер — терминал».

— Что происходит на мировом рынке производства контейнеров и оборудования для их обслуживания?

— Проблемы с движением контейнеров по сети РЖД: согласование заявок формы ГУ-12 грузоотправителей на экспортные перевозки.

Среди докладчиков и участников: РусАлТранс, РЖД Бизнес Актив, Евросиб СПб-ТС, Карелия Палп, Строительный торговый дом “Петрович”, ВТГ, Владивостокский морской контейнерный терминал, Федеральная грузовая компания, Череповецкий фанерно-мебельный комбинат, Первая Грузовая Компания, Русские Транспортные Линии, DAR RAIL, Antwerp Port Authority, Объединенная металлургическая компания, Русская контейнерная компания, Modern Way, Форвард-Транс, Темиртауский электрометаллургический комбинат, Владивостокский морской рыбный порт, Белтаможсервис, Коксохимтранс, 40 футов, Государственная транспортная лизинговая компания, Ассоциация Морских Торговых Портов, Центральная дирекция по управлению терминально-складским комплексом – филиала ОАО «РЖД» и другие.

Получить актуальную программу и список участников можно по запросу: info@maxconf.ru или по телефону +7 926 028 37 42