20 мая 2022 года в Москве в отеле «Балчуг Кемпински» состоится XIX Международная конференция «Освоение шельфа России и СНГ-2022».

Конференция пройдет при поддержке ПАО «Газпром».

Также среди партнеров конференции — Российское газовое общество и Ассоциация «Созвездие» (г. Архангельск).

Цель проведения конференции – обсуждение стратегий изучения и освоения нефтегазового потенциала континентального шельфа в условиях текущей финансово-экономической ситуации в стране, а также рассмотрение современных технологий для освоения шельфовых месторождений, примеров реализации конкретных решений.

Аудитория конференции ежегодно составляет более 100 делегатов из числа представителей федеральных органов власти, органов государственной власти субъектов РФ, сотрудников отечественных и зарубежных компаний-операторов, научно-исследовательских учреждений и организаций, сервисных компаний, поставщиков оборудования и материалов для обустройства и эксплуатации шельфовых месторождений и береговой транспортной и перерабатывающей инфраструктуры для освоения шельфа.

В 2022 году в конференции подтверждено участие представителей компаний Газпром, Роснефть, Gazprom International, Газпром нефть шельф, РН-Шельф-Арктика, Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск, НОВАТЭК, Газпромнефть НТЦ, Газпром бурение, Газпромнефть-Снабжение, Газпром ВНИИГАЗ, ВИЗАРД, ТМК, Вертолеты ПАНХ, ТНГ-Групп, БУРИНТЕХ, Гипровостокнефть, Арктический Научный Центр, Рус-КР / KERUI GROUP, Институт исследований и экспертизы Внешэкономбанка, Вега, Делойт, ЗапСибНИИГГ, Уралсибгидрострой, The Bespoke Club, Росгеолэкспертиза, а также представителей Российского газового общества, Ростехнадзора и других ведущих игроков отрасли.

Среди ключевых тем конференции в 2022 г.:

— Перспективы российских добычных проектов в условиях санкционных ограничений экспорта нефти;

— Возможность реализации российских шельфовых проектов в условиях ухода западных компаний-инвесторов из России;

— Меры государственной поддержки в области освоения запасов нефти и газа на шельфе;

— Обеспечение российских шельфовых проектов технологическим оборудованием и нефтесервисными услугами в условиях санкций;

— Новые инфраструктурные и логистические решения в области реализации шельфовых нефтегазовых проектов;

— Информационное, нормативно-правовое и кадровое обеспечение шельфовых проектов

И многие другие.

Среди подтвержденных спикеров конференции в 2022 г.:

— Представитель, Газпром;

— Артем Викторович Игнатьев, начальник Отдела добычи и подготовки газа, газового конденсата, нефти, Gazprom International;

— Николай Николаевич Нешта, руководитель проектов, Gazprom International;

— Михаил Владимирович Сначев, руководитель по разработке шельфового направления, Газпромнефть НТЦ;

— Юлия Викторовна Зворыкина, директор, Институт исследований и экспертизы Внешэкономбанка;

— Мария Викторовна Кауракова, к.ю.н., эксперт, Российское газовое общество;

— Павел Вячеславович Шингарев, CEO, Интегрированные системы управления (Knowledge Space);

— Сергей Андреевич Зубков, генеральный директор, ВИЗАРД;

— Марат Набиевич Мансуров, главный научный сотрудник, Газпром ВНИИГАЗ;

— Андрей Владиславович Панин, Партнер, Услуги в области налогообложения, Делойт;

— Татьяна Ивановна Лаптева, главный научный сотрудник КНТЦ освоения морских нефтегазовых ресурсов, Газпром ВНИИГАЗ;

— Виктор Сергеевич Зорин, генеральный директор, Вега;

— Антон Васильевич Мозговой, начальник управления по технической поддержке проектов для нефтегазовых компаний, ТМК;

— Альберт Ряшитович Агишев, руководитель Центра по техническим продажам премиальных видов продукции, ТМК;

— Наталья Михайловна Ржаницына, директор ДПИИ, ОНХП;

— Денис Леонидович Никишин, заместитель директора по правовым вопросам, Росгеолэкспертиза

И другие.

Спонсоры конференции – компании Интегрированные системы управления (Knowledge Space), ВИЗАРД и Вега.

Бренд-спонсор конференции – компания The Bespoke Club.

Конференция «Освоение шельфа России и СНГ-2022» — это:

— Одно из ключевых мероприятий отрасли, ежегодно проходящее при поддержке ПАО «Газпром»;

— Уникальный источник оперативной и актуальной информации о шельфовых проектах арктических, дальневосточных и южных морей;

— Открытый доступ к перспективным технологиям и успешному опыту ведущих компаний по освоению шельфовых месторождений;

— Постоянные участники: крупнейшие компании-операторы на российском шельфе – Газпром, Роснефть и ЛУКОЙЛ.