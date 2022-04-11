Samsung Heavy Industries работает над плавучей АЭС

Samsung Heavy Industries совместно с датской компанией-стартапом Seaborg планируют разработать плавучую атомную баржу-электростанцию на основе технологии компактного жидкосолевого реактора (CMSR). Компании рассчитывают на дальнейшую коммерциализацию плавучих АЭС в качестве эффективного источника энергии.

Генерирующая мощность плавучей АЭС составит от 200 МВт до 800 МВт, срок эксплуатации – 24 года.

Привлекательность концепции CMSR заключается в высоком КПД и безопасности технологии. Реактор на расплаве солей — это небольшой модульный реактор, в котором в качестве теплоносителя первого контура используются расплавленные фторидные соли при низком давлении. Он является источником ядерной энергии с нулевым выбросом углерода. В случае возникновения чрезвычайной ситуации ядерное топливо смешивается с расплавом солей, выступающим также в роли теплоносителя. Благодаря этому топливо не может расплавиться или взорваться.

Баржа через передающий кабель будет подключена к береговой электросети.

Отмечается, что CSMR могут эффективно генерировать электричество без выделения CO2. Они намного компактнее традиционных атомных реакторов и могут использоваться для различных проектов, которые требуют относительно небольшого количества энергии.

Напомним, единственная в мире плавучая атомная электростанция построена и успешно работает в России. Плавучий энергоблок (ПЭБ) «Академик Ломоносов» оснащен двумя реакторами типа КЛТ-40С электрической мощностью 35 МВт каждый. Электрическая мощность ПАТЭС – 70 МВт, тепловая – 50 Гкал/час. Длина ПЭБ «Академик Ломоносов» составляет 140 м, ширина – 30 м, водоизмещение – 21,5 тыс. тонн. Расчетный срок службы – 40 лет.

О намерении выйти на рынок плавучих атомных электростанций и атомных судов Samsung Heavy Industries заявила летом 2021 года.

Фото: сайт Seaborg