Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Samsung Heavy получила новый заказ на контейнеровозы
11.11.2022

Samsung Heavy Industries разработал топливный элемент для судов


    • Samsung Heavy Industries получил одобрение в принципе от DNV на полимерный электролитный топливный элемент с мембраной, работающий на сжиженном водороде, разработанный верфью в сотрудничестве с южнокорейскими компаниями Bumhan Fuel Cell, Jungwoo ENE и S&SYS.

    По информации Splash24/7 ранее, в 2000 году, Samsung Heavy Industries подписали соглашение с Bloom Energy о совместной разработке проектов судов, работающих на топливных элементах. Тогда руководство верфи говорило о намерениях заменить существующие главные двигатели высокоэффективными твердооксидными топливными элементами.

    Два других крупнейших южнокорейских судостроительных конгломерата, Hyundai Heavy Industries и Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering, также активно занимаются разработкой собственных топливных элементов.


  • Статистика всех портов и стивидоров России


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    21.04.2022
    Корейским верфям не хватает рабочих рук
    Южнокорейские верфи фиксируют всплеск заказов на строительство судов, однако им не хватает специалистов
    дефицит кадровСудостроениеЮжная Корея
    0
    21.09.2022
    Судостроительная промышленность Китая в январе-августе 2022 года
    По итогам января-августа 2022 года Китай остался крупнейшим судостроителем в мире, сообщает информационное агентство […]
    КитайСудостроение
    0
    30.06.2022
    СудостроениеRU 2022 в Нижнем Новгороде
    СудостроениеRU 2022 — деловое мероприятие, в повестке дня которого рассматриваются наиболее важные вопросы судостроительной […]
    Viva ConsultКонференцияСудостроение
    0
    19.08.2022
    «Всё импортозаместить невозможно, да и не нужно»
    18 августа президент РФ Владимир Путин провел совещание по вопросам развития судостроительной промышленности. Как […]
    импортозамещениеПутин Владимир ВладимировичСанкциисовещание
    0
    08.09.2022
    Финская компания Langh Ship заказала три фидерных контейнеровоза
    Финская судоходная компания в семейной собственности Langh Ship заказала строительство трех фидерных контейнеровозов вместимостью […]
    КитайКонтейнеровозыСудостроениеФинляндия
    0
    08.07.2022
    В DSME финансовый кризис
    Южнокорейская судостроительная компания Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) испытывает финансовые проблемы, сообщает Splash […]
    DSMEверфиКризисСудостроение
    0


  •  



  • статистика таможни





    • Контейнерные перевозки Показать всё
    10.11.2022 В Китае ввели два автоматизированных контейнерных причала
    10.11.2022 Лидеры Финляндии, 10 месяцев 2022
    10.11.2022 Железнодорожные контейнеры, 10 месяцев 2022: перевозки зерна выросли в 1,5 раза
    09.11.2022 Регулярный контейнерный поезд из Находки в Краснодар
    08.11.2022 Контейнерооборот Ирана, итоги 9 месяцев 2022
    08.11.2022 Безработные контейнеровозы на 24 октября 2022 года
    Госрегулирование Показать всё
    10.11.2022 Сделки по долям только по спецразрешениям
    03.11.2022 На МТК «Север – Юг» упростят таможенные процедуры
    01.11.2022 Министр транспорта рассказал о развитии транспортно-логистических коридоров
    31.10.2022 МТК «Север – Юг» как альтернатива Суэцу
    21.10.2022 Ратифицировано Соглашение об особенностях применения обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин
    21.10.2022 О поручениях В.Путина по итогам Восточного экономического форума
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти