Samsung Heavy Industries разработал топливный элемент для судов

Samsung Heavy Industries получил одобрение в принципе от DNV на полимерный электролитный топливный элемент с мембраной, работающий на сжиженном водороде, разработанный верфью в сотрудничестве с южнокорейскими компаниями Bumhan Fuel Cell, Jungwoo ENE и S&SYS.

По информации Splash24/7 ранее, в 2000 году, Samsung Heavy Industries подписали соглашение с Bloom Energy о совместной разработке проектов судов, работающих на топливных элементах. Тогда руководство верфи говорило о намерениях заменить существующие главные двигатели высокоэффективными твердооксидными топливными элементами.

Два других крупнейших южнокорейских судостроительных конгломерата, Hyundai Heavy Industries и Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering, также активно занимаются разработкой собственных топливных элементов.