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Расходы на строительство судов сделают прозрачными и прогнозируемыми
02.06.2022

Расходы на строительство судов сделают прозрачными и прогнозируемыми

    • 2 июня на заседании правительства РФ обсудили меры по повышению эффективности государственных расходов, связанных со строительством всех типов морских и речных судов.

    «По поручению президента правительство РФ разработало изменения в Федеральный закон «О промышленной политике». Они устраняют пробелы в законодательстве, из-за которых на начальном этапе проектирования затруднена проверка достоверности расчётов стоимости строительства судна», — цитирует пресс-служба правительства премьер-министра Михаила Мишустина.

    По его словам, теперь будет утверждён чёткий и понятный порядок проведения такой экспертизы. Соответствующие полномочия даны Министерству промышленности и торговли.

    «Важно, чтобы каждый бюджетный рубль шёл по прямому назначению. Особенно в такой капиталоёмкой сфере, как судостроение», — добавил премьер-министр.

    Скорейшее принятие поправок позволят взять под контроль расходы государства и сделают их более прозрачными и прогнозируемыми, а также ускорят выделение бюджетных средств для закладки на стапелях новых судов.

    М.Мишустин отметил, что в рамках отраслевой стратегии запланированы амбициозные задачи, что потребует максимальной загрузки российских верфей на годы вперёд, в том числе для наращивания арктического флота, серийного выпуска мощных атомных ледоколов, необходимых для круглогодичной навигации по Северному морскому пути.


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