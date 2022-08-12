Первая в навигацию-2022 партия крупногабаритного оборудования доставляется на Амурский ГХК

Первая партия крупногабаритного оборудования доставляется на Амурский ГХК. 160 единиц крупногабаритных и тяжеловесных грузов, а также вспомогательное оборудование для установки пиролиза Амурского газохимического комплекса будут доставлены к месту строительства в навигацию 2022 года. Общий вес грузов превысит 13,2 тыс. тонн, сообщается на сайте компании.

Первая партия оборудования уже прибыла на Дальний Восток. В порту Де-Кастри (Хабаровский край) готовится к разгрузке грузовое морское судно. На его борту 26 позиций – конвекционные модули печей пиролиза, теплообменное, компрессорное и вспомогательное оборудование.

Технологическое оборудование будет перегружено на баржебуксирные составы для дальнейшей транспортировки по дальневосточным рекам Амур и Зея к временному причалу вблизи г. Свободный.

Операция по перегрузке тяжеловесного и негабаритного оборудования с морского судна на баржи проводится на рейде в открытом море.

В операциях по доставке негабаритов установки пиролиза в навигацию 2022 года будет задействовано 4 морских судна и 17 баржебуксирных составов.

Также ведется работа по подготовке к отгрузке технологического оборудования для полимерных установок Амурского ГХК от поставщиков Азиатского региона.

Фото: сайт «Амурского ГКХ»