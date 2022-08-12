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Первая в навигацию-2022 партия крупногабаритного оборудования доставляется на Амурский ГХК
12.08.2022

Первая в навигацию-2022 партия крупногабаритного оборудования доставляется на Амурский ГХК


    • Первая партия крупногабаритного оборудования доставляется на Амурский ГХК. 160 единиц крупногабаритных и тяжеловесных грузов, а также вспомогательное оборудование для установки пиролиза Амурского газохимического комплекса будут доставлены к месту строительства в навигацию 2022 года. Общий вес грузов превысит 13,2 тыс. тонн, сообщается на сайте компании.

    Первая партия оборудования уже прибыла на Дальний Восток. В порту Де-Кастри (Хабаровский край) готовится к разгрузке грузовое морское судно. На его борту 26 позиций – конвекционные модули печей пиролиза, теплообменное, компрессорное и вспомогательное оборудование.

    Технологическое оборудование будет перегружено на баржебуксирные составы для дальнейшей транспортировки по дальневосточным рекам Амур и Зея к временному причалу вблизи г. Свободный.

    Операция по перегрузке тяжеловесного и негабаритного оборудования с морского судна на баржи проводится на рейде в открытом море.

    В операциях по доставке негабаритов установки пиролиза в навигацию 2022 года будет задействовано 4 морских судна и 17 баржебуксирных составов.

    Также ведется работа по подготовке к отгрузке технологического оборудования для полимерных установок Амурского ГХК от поставщиков Азиатского региона.

    Фото: сайт «Амурского ГКХ»


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