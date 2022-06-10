Крупнотоннажное оборудование для комплекса АмКар идет по Москве-реке

Продолжается поставка негабаритного технологического оборудования для строительства комплекса АмКар по производству аммиака мощностью 525 тыс. тонн в год и карбамида мощностью 700 тыс. тонн в год.

Как сообщает объединенная химическая компания, на площадку строительства постоянно доставляются технологическое оборудование, трубопроводы, запорная и отсечная арматура. Оборудование направляется в Щекино морским путем и затем, после перегрузки в порту Бронка в Санкт-Петербурге, – речным транспортом. Это – привычная, отработанная логистика доставки грузов по воде из стран-изготовителей, отмечают в компании.

В настоящее время по каналу имени Москвы, Москве-реке и Оке идет доставка крупнотоннажного оборудования – двух аппаратов колонного типа, абсорбера углекислого газа и испарительного барабана низкого и высокого давления. Аппарат для поглощения диоксида углерода из конвертированного газа имеет высоту более 45 м и массу 270 тонн, испарительный барабан – более 48 м в высоту и массой 160 тонн.

Негабаритный груз прибыл в Бронку еще в конце октября прошлого года и хранился там до открытия навигации. В ближайшие дни ожидается выгрузка оборудования в селе Бунырево. Практически закончены все подготовительные мероприятия по доставке оборудования из Бунырева сухопутным маршрутом, уточнили в «Щекиноазоте».

Отмечается, что на площадке строительства заканчиваются подготовительные мероприятия, завершается укладка асфальтового дорожного покрытия. «Ведь монтаж оборудования будет осуществляться, что называется, «с колес», и здесь все должно быть готово», – подчеркнули в компании.

Фото: ОХК «Щекиноазот»