В Госдуму внесен законопроект о поддержке транспортной отрасли

Правительство предложило меры поддержки гражданской авиации, морского и внутреннего водного транспорта, а также железнодорожного и автомобильного транспорта, столкнувшегося с санкционным давлением западных стран, которые должны обеспечить бесперебойную работу транспортной отрасли. Законопроект об этом внесён в Государственную Думу, сообщает пресс-служба правительства РФ.

В частности, правительство получит право ограничивать заход иностранных морских судов из перечня недружественных стран в российские порты и на внутренние водные пути.

Также в документе прописаны нормы, позволяющие регистрировать права на иностранные самолёты, находящиеся в лизинге у российских компаний, и выдавать им российские сертификаты лётной годности. Эта мера поможет российским авиакомпаниям сохранить парк иностранных воздушных судов и даст возможность эксплуатировать их на внутренних линиях.

Кроме того, законопроектом предусмотрена отсрочка проведения сертификации технических средств обеспечения транспортной безопасности, что позволит компаниям перераспределить финансовые средства в текущих условиях.

Фото: сайт правительства РФ