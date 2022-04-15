Подписан закон по обеспечению устойчивого функционирования транспортного комплекса

Президент РФ Владимир Путин подписал Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Федеральный закон принят Государственной Думой 6 апреля 2022 года и одобрен Советом Федерации 13 апреля 2022 года. Лоб этом сообщает пресс-служба Кремля.

Федеральным законом в законодательство Российской Федерации вносятся изменения, направленные на обеспечение устойчивого функционирования транспортного комплекса и поддержку субъектов предпринимательской деятельности в условиях внешнего санкционного давления.

Так, Федеральным законом правительство Российской Федерации наделяется правом принимать решения, предусматривающие особенности исполнения договоров финансовой аренды (лизинга) железнодорожного подвижного состава, контейнеров, морских судов, судов внутреннего водного транспорта или судов смешанного (река – море) плавания, особенности осуществления весового и габаритного контроля в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации, а также особенности открытия таких пунктов пропуска.

В соответствии с Федеральным законом допускается многократное использование на территории Российской Федерации контейнеров, перевозимых на железнодорожных транспортных средствах международной перевозки, морских судах, судах внутреннего водного транспорта и судах смешанного (река – море) плавания.

Перевозка морским и внутренним водным транспортом грузов, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации, и деятельность, связанная с разработкой и созданием автоматизированной информационной системы оформления воздушных перевозок, отнесены Федеральным законом к видам деятельности, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.

Фото: сайт Кремля