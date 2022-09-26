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Норвежская Equinor будет поставлять газ в Польшу
26.09.2022

Норвежская Equinor будет поставлять газ в Польшу


    • Норвежская энергетическая компания Equinor и польская нефтегазовая PGNiG заключили долгосрочный контракт на поставку газа.

    Как сообщает пресс-служба Equinor, контракт заключен сроком на 10 лет – с 1 января 2023 по 1 января 2033 год. Согласно документу объем поставок составит 2,4 млрд кубов газа в год, что эквивалентно 15% годового потребления газа в Польше. Газ будет транспортироваться по магистральному газопроводу Baltic Pipe, который соединяет газотранспортную систему Норвегии с Польшей через Данию.

    Операторами станут датский оператор системы передачи (TSO) Energinet — на датской территории, польский TSO Gaz-System — на участке газопровода между Данией и Польшей.

    Фото: Øyvind Gravås and Even Kleppa / Equinor


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