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Порт «Логопром Дзержинск» принял судно «река-море» с реактором для НПЗ
07.06.2022

Порт «Логопром Дзержинск» принял судно «река-море» с реактором для НПЗ

    • Порт тяжеловесных грузов «Логопром Дзержинск» осуществил прием и перегрузку химического реактора в интересах крупнейшего нефтехимического производителя России. В начале июня порт принял судно класса «река-море», перевозившее реактор с газовым охладителем, сообщается на сайте компании.

    Груз пришел водным транспортом из Индии и предназначен для модернизации и увеличения мощности производства крупнейшего нефтехимического завода в Дзержинске.

    Вес реактора в транспортировочном положении составляет 327 тонн, это неделимое грузовое место длиной более 20 и шириной более 9 м. «О высочайших требованиях к перевозке и проведению погрузо-разгрузочных работ можно судить хотя бы по тому факту, что груз перевозится исключительно в собранном состоянии и не имеет аналогов, — говорится в пресс-релизе «Логопрома» — Цена ошибки при работе со столь высокотехнологичным и уникальным грузом это не только его повреждение и восстановительные работы: это затраты на доставку данного химического аппарата от получателя к производителю и в обратном направлении через половину земного шара, срывы запуска производственной линии и вынужденные простои производств».

    После освобождения груза от крепежа, двумя козловыми кранами MAGUE, грузоподъемностью 320 тонн каждый, были осуществлены подъем ректора с судна и его постановка на открытую площадку порта. На ней были выполнены работы по подготовке груза к наземной перевозке. Все перечисленные операции прошли в штатном режиме, в тот же день реактор был перегружен на многоосевой транспортер и закреплен для последующего перемещения к месту конечной доставки. Реактору уже утром следующего дня покинул порт Дзержинск, без задержек обеспечив приближение запуска новой производственной линии нефтехимического предприятия.

    Фото: «Логопром»


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