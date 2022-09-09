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На Сахалине построят СПГ-завод
09.09.2022

На Сахалине построят СПГ-завод

    • Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко Алексей Миллер подписали соглашение о строительстве на Сахалине СПГ-завода, а на Курильских островах — систем приема, хранения и регазификации. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

    В этом году планируется завершить проектирование малотоннажного завода по сжижению природного газа. Ввести первую очередь предприятия должны в конце следующего года. В эти же сроки будет выполнено проектирование и строительство систем автономной газификации на островах Итуруп и Кунашир. Проекты для Парамушира и Шикотана планируется разработать в третьем квартале 2023 года. Сдача в эксплуатацию намечена на третий квартал 2025 года. Источник газа для производства СПГ — ресурс проекта «Сахалин-2».

    Для перевозки и перевалки танк-контейнеров с СПГ будет использоваться инфраструктура морского порта Корсаков, а также морских терминалов Курильск, Северо-Курильск, Малокурильск и Южно-Курильск.

    «Я обещал, что весь островной регион будет газифицирован. И вот в следующем году на Курилы придет экологически чистое топливо. Всего несколько лет назад уровень газификации на островах составлял только 14 процентов. Сейчас он уже превышает 50 процентов. В 2025 году мы совместно с Газпромом полностью газифицируем Сахалинскую область. В отдаленных населенных пунктах, которые невозможно обеспечить трубным газом, будем использовать технологии СПГ. Газификация — вопрос принципиальный», – сказал В. Лимаренко.

    Фото: Газпром


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