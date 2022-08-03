Самый протяженный автопробег по России на природном газе

2 августа на площадке гелиевого хаба «Газпрома» в ТОР «Надеждинская» в районе Владивостока дан старт самого протяженного в отечественной истории автопробега газомоторной техники по территории России – «Газ в моторы – 2022», сообщает пресс-служба Минвостокразвития.

В автопробег отправились тягачи КАМАЗ-5490 NEO, специально разработанные по заказу «Газпрома» и эксплуатируемые «Газпром гелий сервис». Тягачи используют экологически чистое топливо – сжиженный природный газ (СПГ). Каждый грузовик оснащен двумя криобаками, которые позволяют проезжать до 1,4 тыс. км без дозаправки.

Тягачи на природном газе проедут из Владивостока 10 тыс. км через 25 субъектов Российской Федерации. Финиш автопробега состоится 15 сентября на площадке XI Петербургского международного газового форума в Санкт-Петербурге.

В церемонии приняли участие заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, представители правительства Приморского края, ПАО «Газпром» и ПАО «КАМАЗ».

«Этот автопробег продемонстрирует высокую эффективность использования СПГ на протяженных маршрутах. Наши тягачи могут преодолевать дальние расстояния без дозаправки. При этом благодаря низкой цене газомоторного топлива обеспечивается значительная экономия. Уверена, наш опыт будет актуален для многих компаний, эксплуатирующих большие автопарки техники. Отмечу, что ООО «Газпром гелий сервис» сегодня – самое крупное предприятие в России, использующее СПГ-транспорт для перевозки сжиженных газов», – заметила генеральный директор ООО «Газпром гелий сервис» Любовь Бриш.

«Газомоторное топливо в России становится популярнее год от года. Сегодня в стране действуют уже около 700 газозаправочных станций. Больше половины из них – объекты «Газпрома», и мы продолжаем наращивать сеть АГНКС. Так, в этом году мы расширим присутствие в регионах и построим первые станции в Республике Калмыкия и Хабаровском крае. Приморской край – перспективный для нас регион. Проекту строительства первых экологичных заправок региональное правительство присвоило статус приоритетного. Четыре станции из семи, запланированных к вводу, будут находиться во Владивостоке», – сказал заместитель директора Сибирского филиала ООО «Газпром газомоторное топливо» Денис Данилов.

«Столь протяжённый пробег позволит показать высокие экспозиционные характеристики машин – участников пробега, отразить и усилить темпы роста газозаправочных станций в стране. Мы считаем, что за газом – будущее. Желаю участникам хорошей дороги», – рассказал генеральный директор АО «ТФК «КАМАЗ» Дмитрий Леонов.

Фото: сайт Минвостокразвития